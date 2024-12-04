الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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رياضة

الكاف يعلن موعد انطلاق حفل جوائز الأفضل في 2024

حفل الكاف
حفل الكاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف رسميا أن حفل جوائز الأفضل في القارة السمراء سيُقام في قصر المؤتمرات بمراكش يوم الاثنين 16 ديسمبر.

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا 

 

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

وقال الكاف إن الحفل سينطلق في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت جرينتش يوم 16 ديسمبر الجاري في مدينة مراكش المغربية

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات. 

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

 

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