الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

وحدة إخراج ثانية للانتهاء من تصوير مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري
مسلسل رقم سري

يواصل محمود عبد التواب مخرج مسلسل رقم سري عملية المونتاج والمكساج للعمل الفني الذي لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا لتصاعد أحداثه الفنية والحبكة الدرامية، وقرر تخصيص وحدة إخراج ثانية للانتهاء من تصوير جميع مشاهد العمل خلال 5 أيام.

 

عدد حلقات مسلسل رقم سري

 مسلسل رقم سري ينتمي للمسلسلات الطويلة، حيث إنه مكون من ٣٠ حلقة، وبطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

 ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات.

 

 

مسلسل "رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، وتتوفى خلال أحداث العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق في الواقعة وتتشابك الاتهامات في موظفي البنك مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتنكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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موعد عرض حلقات مسلسل رقم سري 2024

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