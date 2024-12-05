أولويات الجمع بين تكافل وكرامة بعد موافقة البرلمان

أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حق الجمع في الدعم النقدي تكافل وكرامة وفقا لعدة محددة وضوابط.

اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي تحدد حالات الجمع بين تكافل وكرامة

وجاء في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي إمكانية حصول الأسرة الواحدة على تكافل وكرامة، وفقًا لما ورد في المادة (12) والتي تنص على: يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدي المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

الدعم النقدى المشروط وغير المشروط

كما تضمن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الأولويات في الجمع بين تكافل وكرامة، حال زاد عدد المتقدمين، حيث تنص المادة (13) على: في حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتى:

1- ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2- المريض بمرض مزمن شديد.

3- المسن.

4- الأيتام.

5- المرأة المعيلة.

6- ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.

7- المرأة غير المعيلة.

8- الأنثى غير المتزوجة.

9- أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

10- الأسرة مهجورة العائل.

11- أسرة المجند.

12- أبناء الرعاية اللاحقة.

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر

13- الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14- ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15- قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

ضوابط تحديد مستويات الإعاقة لمستحقي الجمع بين تكافل وكرامة

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

يشار إلى أن مجلس النواب، وافق أيضا على شروط استمرار الدعم النقدي، وفقا لما جاء في المادة 9 والتي تنص على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودورى توافر الشروط الآتية:

1- أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

مراحل التعليم فوق المتوسط والجامعي



2- أن يكون الأبناء فى الفئة العمرية (6 - 18 سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي، والأبناء فى الفئة العمرية (18 - 26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح فى كل عام دراسى، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو إتمام الدراسة فى السن المحددة للظروف القهرية التى يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

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