الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الأوقاف تنعي إمام وخطيب بالشرقية توفي إثر تعرضه لاعتداء

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

نعت وزارة الأوقاف الشيخ (رضا إبراهيم أحمد عبدالباقي) -الإمام والخطيب بمديرية أوقاف الشرقية- الذي وافته المنية في مستشفى الزقازيق إثر تعرضه لاعتداء بدني خارج محل العمل ووقته، ما أفضى إلى وفاته. 

وتوجهت وزارة الأوقاف بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولقريته وللوزارة جمعاء، سائلين المولى (عز وجل) أن يتقبله في الصالحين. 

ووجّه الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، بصرف إعانة عاجلة لأسرة الفقيد. 

وتدعو وزارة الأوقاف للفقيد بالرحمة ولأسرته بالصبر والسلوان، فإنها تؤكد احترامها للقانون وتؤازر مؤسسات إنفاذه. 

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الأوقاف وزارة الأوقاف مقتل إمام وخطيب بقرية أم الزين مقتل إمام مسجد بالشرقية الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف

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