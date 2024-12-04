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اقتصاد

التصديري للصناعات الغذائية: تعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج للترويج للمنتجات المصرية

محمود بزان، فيتو
محمود بزان، فيتو

أكد المهندس محمود بازان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية أن المجلس ينفذ استراتيجية طموحة لزيادة معدلات تصدير قطاع الصناعات الغذائية.

وجاء ذلك خلال مشاركته في  الجلسة النقاشية تحت عنوان “مستقبل وفرص القطاع الغذائى والزراعى في مصر... رؤية 2030” والتي تعقد على هامش فعاليات المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "فوود أفريكا" فى دورته التاسعة والذى افتتحه صباح أمس وزيرا التموين والاستثمار وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

 

 

وشارك فى الجلسة كل من اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والمهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والمهندس. محمود بازان، رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، ومحسن البلتاجي رئيس جمعية تنمية الصادرات البستانية "هيا"، وأدار الجلسة د. أشرف السيد، نائب رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية.

الاستراتيجية ترتكز على 3 محاور أساسية 

 

وقال إن هذه الاستراتيجية  ترتكز على 3 محاور أساسية تشمل دعم وتطوير الشركات المصدرة من خلال زيادة قاعدة المصدرين وتطوير قدرات الشركات المصدرة، والنهوض بالمنتج المصرى لمواكبة متطلبات الأسواق الخارجية، فضلا عن فتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام المنتج الغذائى المصري.

وطالب فى هذا الصدد بتعظيم الاستفادة من المكاتب التجارية بالخارج خاصة فيما يتعلق بتنظيم البعثات التجارية التى يقوم بها المجلس والترويج للمنتجات المصرية.  

وكشف تقرير حديث عن المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن صادرات الصناعات الغذائية في الأشهر من يناير إلى أكتوبر من عام 2024 بلغت 5.1 مليار دولار، محققة نسبة نمو قدرها 18% وقيمة نمو 770 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 4.3 مليار دولار.

وقال محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إن هذه القيمة هذه أعلى قيمة صادرات وأكبر نسبة نمو يحققها القطاع خلال تلك الفترة مقارنة بالبيانات التاريخية المسجلة.

افتتاح معرض فوود إفريكا بحضور وزيري الاستثمار والتموين 

افتتح   المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، فعاليات الدورة التاسعة للمعرض التجاري الدولي للأغذية والمشروبات “فوود أفريكا”بالأمس.

 وتكمن أهمية معرض "أفريقيا للتصنيع الغذائي" فى تحقيق التكامل الغذائي بين دول القارة الأفريقية.

المعرض يمثل فرصة متميزة لتحقيق مستهدفات خطة وزارة الصناعة لتعميق الصناعات الغذائية

ويمثل المعرض فرصة مميزة لتحقيق مستهدفات خطة وزارة الصناعة  لتعميق الصناعات الغذائية وصناعة التعبئة والتغليف، ومن ثم المساهمة فى زيادة صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية وبصفة خاصة أسواق دول القارة الأفريقية.

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المهندس محمود بازان رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية التصديرى للصناعات الغذائية للصناعات الغذائية

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