الأربعاء 04 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

ليست المثلية، سبب منع عرض فيلم Wicked في الكويت

Wicked، فيتو
Wicked، فيتو

Wicked، كشفت تقارير صحفية، السبب الحقيقي، لمنع عرض فيلم Wicked في الكويت، وذلك بعد الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية، وأفادت بأن سبب منع الفيلم، وجود شخصية مثلية، ضمن شخصيات الفيلم.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن فيلم “Wicked” لم يُمنع رسميًا في الكويت، لكن الرقابة طلبت حذف مشاهد رقص مثيرة للجدل، وغير مرتبطة بالمثلية كما أشيع، فالفيلم لم يحتوِ على مشاهد مثلية، وهو الطلب الذي رفضت الشركة المنتجة تنفيذه، مما أدى إلى عدم عرض الفيلم في دور السينما المحلية بدولة الكويت.

"WICKED" أعلى فيلم موسيقي مقتبس تحقيقًا للإيرادات 

 أصبح فيلم ""WICKED""، الآن أعلى فيلم موسيقي مقتبس، من رواية شهيرة تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر المحلي على الإطلاق.

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وبهذا الإنجاز يكسر فيلم Wicked، الرقم القياسي السابق، الذي كان من نصيب فيلم GREASE، وصدر عام 1978.

يونيفرسال تكذب تقارير تفاوت الأجور بين أريانا جراندي وسينثيا إيريفو في فيلم Wicked

أصدرت شركة يونيفرسال للإنتاج الفني، بيانًا مقتضبًا، كذبت من خلاله جميع التقارير الصحفية، التي نشرت الأيام الماضية، وأفادت بتفاوت كبير بين آجر بطلتي فيلم Wicked، سينثيا إيريفو وأريانا جراندي.

وأكدت يونيفرسال، في بيانها،  أن كلًّا من الممثلة سينثيا إيريفو، وزميلاتها أريانا غراندي، حصلا على نفس الراتب عن بطولتهما، لفيلم Wicked، قائلة: "التقارير التي تتحدث عن التفاوت في الأجور، بين سينثيا وأريانا كاذبة تمامًا".

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فيلم "Wicked" يحصل على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية

 حصل فيلم "Wicked"، على ختم التميز من جمعية نقاد السينما الأمريكية.

ويُمنح ختم التمييز للأفلام الجديدة، التي تحصل على درجات تقييم مرتفعة، عبر تصويت أسبوعي يجريه أعضاء الجمعية.

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تفاصيل فيلم Wicked

Wicked، فيلم موسيقي مقتبس من مسرحية برودواي الموسيقية، ويلعب دور البطولة في الفيلم، كل من المغنية الشهيرة، ريانا جراندي، وسينثيا إريفو، ويقتبس الفيلم الشخصيات التي نشأت في رواية L. Frank Baum، والتي صدرت عام 1900 بعنوان “ساحر أوز الرائع”، وتم إحياؤها في الفيلم الموسيقي  الشهير، ساحر أوز.

 

 

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