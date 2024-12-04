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أخبار مصر

هل نشهد شتاء أعنف من الأعوام الماضية؟ الأرصاد تحذر المصريين

الشتاء وحالة الطقس،
الشتاء وحالة الطقس، فيتو

كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة توقعات الشتاء.

 

فرص لسقوط الأمطار 

وقال "القياتي" خلال تصريحات للتليفزيون المصري: إن هناك فرصًا لسقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة اليوم على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وقد تمتد لمناطق من محافظات الوجه البحري.

 

توقعات شتاء العام الحالي

وبسؤاله هل نشهد شتاء أعنف من السنوات الماضية، علق: "شتاء العام الماضي كان الأكثر دفئا والتوقعات المبدئية أن شتاء هذا العام سيكون حول المعدلات الطبيعية ومعتاد على مصر".

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صفات شتاء مصر

ولفت: الشتاء في مصر يسجل أقل درجات حرارة في العام كله والتعرض لبعض حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، وانخفاض الحرارة لأقل من معدلاتها الطبيعية، والتعرض لبعض الموجات شديدة البرودة.

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