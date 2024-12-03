الأربعاء 04 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تدشينها بترسانة الإسكندرية، 8 معلومات عن القاطرة الثالثة من طراز "ASD"

تدشين القاطرة الثالثة
تدشين القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز (ASD)، فيتو
ads

دشنت القوات المسلحة، اليوم، القاطرة الثالثة والأخيرة  من طراز (ASD) بترسانة الإسكندرية، وهذا في إطار حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على توطين صناعة السلاح محليًّا لتوفير العملة الصعبة، وتليبه احتياجاتنا لتأمين أراضي الدولة، في ظل ما يشهده العالم اليوم من حروب عسكرية واقتصادية.

وخلال السطور التالية تقدم فيتو 8 معلومات عن القاطرة الثالثة والأخيرة من طراز (ASD):

_قوة الشد: بلغت قوة الشد للقاطرة (٨٥) طنًّا. 

_ البناء: تم بناؤها داخل ترسانة الإسكندرية بالتعاون مع هيئة الإشراف الفرنسية (BV)  ضمن عقد الإتفاق بين القوات البحرية وشركة ترسانة الإسكندرية. 

_ بوابة القذف للقاطرة بحمولة (٨٠٠) طن والتى يبلغ طولها (٣٢) متر وعرضها (13,5) متر وغاطس (6,5) متر، ويتعدى وزنها (١٢٠) طنًّا. 

_ تم تنفيذ  جميع أعمال التصميم والبناء للبوابة بواسطة مهندسين وفنيين شركة ترسانة الإسكندرية.

_تعتبر تلك القاطرات أولى ثمار خط الإنتاج الجديد. 

_ سعر القاطرة:  تسعى شركة ترسانة الأسكندرية لتعميم طراز القاطرات ASD داخل مواني جمهورية مصر العربية نظرًا للسعر التنافسي الذي تتميز به القاطرة والذي يصل لتخفيض ٢٠ % على الأقل عن سعر القاطرات المستخدمة حاليًّا في المواني المصرية. 

_ إنتاج القاطرة محليًّا يوفر ٥٠ % من العملة الصعبة المطلوبة لها. 

_ تبلغ  قوة شد القاطرة (٨٥) طنًّا وسهولة المناورة والتحكم مع تجهيزها بمعدات من كبرى الشركات العالمية في ذلك المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

القيادة العامة للقوات المسلحة القوات البحرية الموانئ المصرية توفير العملة الصعبة القاطرات الشركات العالمية

الأكثر قراءة

مصطفى الفقي يكشف مقصد ترامب من رسالته بتحويل الشرق الأوسط إلى جحيم

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

عاهل بريطانيا يقيم مراسم استقبال ملكية لأمير قطر والشيخة جواهر بقصر بكنجهام (صور)

رئيس اتصالات النواب يكشف سعر الشريحة الإلكترونية وموعد طرحها

محامي شاليمار الشربتلي: خالد يوسف ليس له علاقة بقضية السرقة وهذا سبب اكتشاف موكلتي للمتهم

من هذا التاريخ، الكويت تبدأ حظر الحسابات البنكية والبطاقات المصرفية لجميع الوافدين

رئيس لجنة الانضباط: عقوبات الأهلي وبيراميدز وجوميز جاهزة ولا نية لتخفيفها

حريق هائل في مخزن بمنشأة القناطر بالجيزة

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يحذر من أكبر تهديد للبشرية، ما القصة؟

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 3/12/2024

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 03- 12- 2024 في الأسواق

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء

أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الثلاثاء 3 -12-2024

المزيد

انفوجراف

حجم الودائع الخليجية في البنك المركزي بنهاية 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 4 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية السمان في المنام وعلاقته باللعب وإهمال المسؤوليات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (4 - 4)

المزيد
الجريدة الرسمية