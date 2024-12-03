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اقتصاد

صادرات الصناعات الكيماوية تسجل 6.5 مليار دولار خلال 9 أشهر

خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم

أكد المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة أن إجمالى صادرات القطاع بنهاية سبتمبر 2024 سجلت نحو 6.5 مليار دولار منها  2.6 مليار دولار صادرات البلاستيك، وهو ما يمثل 29% من إجمالي صادرات القطاع. 

جاء ذلك خلال  الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان "استكشاف ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة"،  على هامش  فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة، اليوم الثلاثاء  وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف. 

 وشارك فى الجلسة كل من توماس دوسا، مدير تحالف انترباك، هيئة معارض دوسلدورف، والمهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتعبئة والتغليف، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو )، وباتريك جان جيلابيرت، رئيس وممثل المكتب الإقليمي في مصر، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أدار الجلسة الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية  - اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية.

وجود فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية 

 وأشار أبو المكارم  إلى  وجود فرص كبيرة لنمو صادرات الصناعات المرتبطة بقطاع الصناعات الكيماوية الذي تتنوع منتجاته ما بين سلع وسيطة ومغذية ومدخلات انتاج لكافة القطاعات الانتاجية والزراعية والصناعية، فضلا عن المنتجات تامة الصنع التي تباع للمستهلك النهائي مباشرة.

ولفت الى أهمية إحداث نقلة نوعية حقيقية للشركات تضمن لها الاستمرارية والقدرة على التعامل مع المتغيرات والتحديات الداخلية والخارجية لتعزيز قدراتها التصنيعية والانتاجية والتنافسية.

 التصدير يمثل ركيزة اساسية لتحقيق الاستدامة لأى صناعة

 

وأوضح أن التصدير يمثل ركيزة اساسية لتحقيق الاستدامة لأى صناعة، حيث يعد عامل رئيسى ومحفز لتحقيق متطلبات ومعايير الجودة فضلا عن التطوير والتحديث المستمر لزيادة القدرة على المنافسة فى الأسواق التصديرية، 

صناعة البلاستيك تعد هي الحصان الأسود لقطاع الصناعات الكيماوية

 ولفت فى هذا الإطار إلى أن صناعة البلاستيك هي الحصان الأسود لقطاع الصناعات الكيماوية.

 وقال إن التصدير هو المنفذ الوحيد للصناعة، مشيرا إلى أنه بدون تصدير لن تكون هناك صناعة لأنه لن يكون هناك تجويد ولا تطوير ولا تحديث للمعدات والآلات.  

وأكد أن جزءا كبيرا من اللدائن تتجه للتعبئة والتغليف والذي ليس فقط جزء أساسي ولكن أساس كل صنعة، مؤكدا أنه ليس هناك صناعة لا تحتاج للتعبئة والتغليف.
وصف أبو المكارم صناعة البلاستيك بأنها الحصان الأسود لقطاع الصناعات الكيماوية، وقال إن أسواق الدول الأوروبية هي الأسواق الرئيسية المستقبلة للصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية مشيرا إلى أن تركيا تأتي في المرتبة الأولى يليها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا.

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خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماويه والأسمدة رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

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