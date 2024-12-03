شريف الجبلي: تحقيق الاستدامة بمجال التغليف لها تأثير كبير في تخفيف الضغط على البيئة

أكد الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، أن المعرض الدولي للأغذية والمشروبات "Food Africa " الذى انطلقت فعالياته، اليوم الثلاثاء، يُعد أكبر معرض تجاري دولي في أفريقيا السمراء ومتخصص في الصناعات الغذائية والزراعية.

وقال إن المعرض يجمع بين الشكل المبتكر للعرض والتواصل والتوفيق بين الناس، كما يُعد منصة فريدة للوصول إلى السوق المصري الضخم وصناعة الزراعة المزدهرة في إفريقيا.

جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الأولى تحت عنوان " استكشاف ممارسات التعبئة والتغليف المستدامة"، على هامش فعاليات معرض " باك بروسيس " فى دورته الخامسة، اليوم الثلاثاء وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف.

وشارك فى الجلسة كل من توماس دوسا، مدير تحالف انترباك، هيئة معارض دوسلدورف، والمهندس نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتعبئة والتغليف، والمهندس خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للكيماويات والأسمدة، والمهندس شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، والمهندس أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

والدكتور شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، وعبد الحكيم الواعر، المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا، منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو )، وباتريك جان جيلابيرت، رئيس وممثل المكتب الإقليمي في مصر، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، أدار الجلسة الدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية - اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة والمهن الأفريقية.

تحقيق الاستدامة فى مجال التعبئة والتغليف لها تأثير كبير في تخفيف الضغط على البيئة

وقال إن تحقيق الاستدامة في مجال التعبئة والتغليف لها تأثير كبير في تخفيف الضغط على البيئة والذي أصبح متطلب رئيسي من متطلبات النفاذ للأسواق العالمية.

وأشار إلى أن هناك عدد من التحديات التي تواجه تطبيق الاستدامة في قطاع التعبئة والتغليف، يأتي على رأسها ارتفاع تكلفة إنتاج مواد جديدة صديقة للبيئة على المدى القصير وعدم وعي المستهلك بأهمية الالتزام بتطبيقات الاستدامة للبيئة وقدرة سلاسل الإمداد على توفير المواد الطبيعية وهو ما يتطلب تطوير ونقل التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال والبدء في استخدام أسلوب التعبئة الذكية.

حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال التعبئة والتغليف والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.

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