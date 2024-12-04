كواليس مفاوضات الزمالك لضم بيرسى تاو.. نكشف مطالب الجنوب أفريقى للموافقة على ارتداء القميص الأبيض.. وقرار كولر الحاسم فى الصفقة.. 300 ألف دولار تهدد الاتفاق

لا حديث يعلو عن مفاوضات نادى الزمالك مع الجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعب الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الأهلي، والذى ينتهى تعاقده مع القلعة الحمراء بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق للاعب التوقيع لأى ناد فى العالم فى يناير القادم، قبل انتهاء عقده مع النادى الأهلى بـ6 شهور.



مصادر داخل الأهلى كشفت تطورات مثيرة فى هذا الأمر، حيث جاءت البداية مع تواصل وسطاء من جانب نادى الزمالك مع اللاعب الجنوب إفريقى للوقوف على قراره بشأن اللعب للزمالك حال رحيله عن الأهلى فى يناير المقبل بالتراضى، حيث وافق بيرسى تاو على ارتداء قميص الزمالك، ولكنه اشترط الحصول على راتب سنوى لا يقل عن مليون دولار، وبرر اللاعب الرقم بأنه أقل مما يحصل عليه فى النادى الأهلي، حيث يتقاضى ما يقرب من مليون و200 ألف دولار.

مسئولو الزمالك حاولوا عبر الوسطاء تخفيض مطالب اللاعب وإقناعه بالحصول على ما يقرب من 700 ألف دولار، ولكن بيرسى تاو رفض الأمر وأكد رغبته فى الحصول على مليون دولار كاملة من اجل الموافقة على اللعب للزمالك، بعد رحيله المنتظر عن الأهلى فى يناير حال فك الارتباط بالتراضى بين الطرفين.



الزمالك طلب من اللاعب الجنوب إفريقى تخليص نفسه من الأهلى فى يناير، وعدم الانتظار إلى نهاية الموسم، فى ظل الحاجة الفنية له فى تدعيم الخط الهجومى فى موسم الانتقالات الشتوية القادمة، إلا ان بيرسى تاو أبلغ مسئولى الزمالك بأنه مازال فى مرحلة التفاوض مع إدارة النادى الأهلى من أجل فك الارتباط فى يناير والحصول على 600 ألف دولار كاملة، وهى نصف قيمة عقده السنوى مع النادى الأهلى أو الانتظار لنهاية الموسم والرحيل مجانا بعد انتهاء تعاقده.

وعلمت فيتو أن الأهلى عرض على بيرسى تاو الحصول على 250 ألف دولار من أجل الرحيل فى يناير مع وضع رقم 50 ألف دولار إضافية، وتوصيل المبلغ إلى 300 ألف دولار من أجل فسخ التعاقد بين الطرفين إلا أن الجنوب إفريقى رفض هذا العرض، وتمسك بالحصول على 600 ألف دولار كاملة “كاش” وهو ما يعرقل المفاوضات حتى الآن حيث تبقى 300 ألف دولار إضافية كمطلب مالى للاعب الجنوب إفريقى من أجل قبول صفقة فك ارتباطه مع النادى الأهلى فى الانتقالات الشتوية القادمة فى يناير.



وبات من المنتظر وفقًا لمصادر داخل الأهلى ان تشهد الايام المقبلة جلسة جديدة من المفاوضات بين بيرسى تاو ومحمد رمضان المدير الرياضى للنادى الأهلى من أجل فك الارتباط بين الطرفين، خاصة وأن محمد رمضان لديه رغبة قوية فى رحيل الجنوب لإفريقى بيرسى تاو فى يناير المقبل، من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى جديد فى مركز الجناح.

وقالت مصادر أيضا مطلعة داخل الأهلى إن هانى رمزى مدير إدارة الاسكاوتنج بالنادى الأهلى يجهز لاعبا أجنبيا سوبر فى مركز الجناح من أجل تقديمه للجهاز الفني، والتعاقد معه فور فسخ العقد مع الجنوب افريقى بيرسى تاو.



واضافت إن محمد رمضان المدير الإدارى قام بإبلاغ محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى برحيل الجنوب إفريقى بيرسى تاو فى يناير المقبل، وإنه اقترب من التوصل لاتفاق معه بشأن الرحيل فى يناير وتسديد مقابل مادى مرضى له ومناسب لقدرات النادى المالية من أجل فك الارتباط مع اللاعب الجنوب إفريقي.



وأشارت المصادر إلى أن هناك أصواتا داخل النادى الأهلى تطالب بضرورة تسويق بيرسى تاو من أجل بيعه فى يناير المقبل بدلًا من رحيله مجانا فى نهاية الموسم والخسارة، ولكن الاغلبية داخل الأهلى حاليا تبحث عن حل جذرى لرحيل اللاعب الجنوب إفريقى حتى ولو كان الأمر سيعرض النادى لخسارة مالية من أجل إتاحة مكان فى قائمة الأجانب لضم لاعب أجنبى جديد، وتدعيم الجانب الهجومى الذى اشتكى مارسيل كولر المدير الفنى للفريق من ضعف اللاعبين المتواجدين به، وتحديدا فى مركز الجناح.



محمد رمضان المدير الرياضى للنادى الأهلى طلب أيضا من مارسيل كولر إعادة بيرسى تاو للحسابات الفنية من أجل تسهيل تسويقه أيضا فى يناير بعدد دقائق مشاركة مقبولة حال عدم التوصل إلى اتفاق مرضٍ للطرفين، بشأن فسخ التعاقد فى يناير قبل رحيله مجانا فى نهاية الموسم الحالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.