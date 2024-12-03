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مدير تعليم الإسكندرية يتفقد إدارة الجمرك التعليمية بعد حريق الأكشاك (فيديو)

مدير تعليم الإسكندرية
مدير تعليم الإسكندرية في إدارة الجمرك، فيتو

زار الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية،  إدارة الجمرك وغرب التعليمية، عقب نشوب حريق بأكشاك الباعة الملاصقة لإدارتي الجمرك وغرب بشارع السبع بنات وسط المدينة. 

تصريحات مديرية التربية والتعليم


وأكد الدكتور عربي أبو زيد، أن مبنى إدارة الجمرك  التعليمية لم يتعرض لأي أضرار نتيجة الحريق.

وشدد على أن الحادث اقتصر على الأكشاك الملاصقة، ولا تأثير له على سير العمل داخل الإدارة، وأن الموظفين لم يتأثروا بسبب الحادث. 

 

وكان قد نشب حريق اليوم، في عدد من الأكشاك المجاورة لمبنى إدارة غرب التعليمية بمدينة الإسكندرية، دون أن يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

 

تفاصيل الواقعة
تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من إدارة الحماية المدنية يفيد باندلاع النيران في بعض الأكشاك القريبة من مبنى إدارة غرب التعليمية على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة.

 

 

 

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