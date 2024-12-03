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اقتصاد

صناعة السيارات الأكثر عرضة للخطر بعد قرارات ترامب والشركات الألمانية تعلن بدء خسائر أرباحها

سيارات، فيتو
سيارات، فيتو

يواجه قطاع السيارات العالمي العديد من التحديات بعد إعلان ترامب الرئيس الأمريكي خطتها بإدخال رسوم جمركية جديدة على الواردات، في جميع أنحاء العالم، وصناعة السيارات، مما يعرض الكثير من شركات السيارات لخسائر كبيرة.

ووفقا لما أعلنته S&P Global، أن شركات السيارات الأوروبية والأمريكية تتراجع أرباحها السنوية بنسبة كارثية تصل نحو   17 ٪؜ متأثرة بالرسوم الجمركية المحتملة المفروضة على السلع القادمة إلى الولايات المتحدة من المكسيك وكندا، وقد تشهد بعض العلامات التجارية انخفاض الأرباح بأكثر من 20٪؜.

صناعة السيارات الأكثر عرضة للخطر، بعدّ قرارات ترامب

وتابع  S&P، أن صناعة السيارات الأكثر عرضة للخطر، بعدّ قرارات ترامب، وأبرز الشركات التي تتعرض لخسائر كبيرة هي   جنرال موتورز وستيلانتس وفولفو جاجوار،  لاند روفر،  وحيث تنبأ الخبراء بحدوث خسائر فادحة تصل  أكثر من خمس أرباحها قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك.

خسائر في أرباح الشركات الألمانية عقب فوز ترامب 

وبالتزامن مع فوز ترامب أعلنت  فولكس فاجن وتويوتا عن حدوث خسارة  في أرباحها تتراوح ما بين 10 حتى 20 ٪؜   من بالإضافة إلى بي إم دبليو وفورد ومرسيدس وهيونداي كيا التي خسرت 10 ٪؜. 

وجاء ذلك عقب وعد بأن تكون إحدى وظائفه الأولى فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على أي شيء مستورد من الدول المجاورة لأمريكا، على الرغم من أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وقعت على اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا).

الرسوم الجمركية كانت ردًا على كمية المخدرات والمهاجرين 

وفي بعض التصريحات السابقة صرح  ترامب، أن الرسوم الجمركية كانت ردًا على كمية المخدرات والمهاجرين الذين يعبرون الحدود، وبمجرد فرضها، ستظل سارية حتى تتخذ المكسيك وكندا إجراءات صارمة ضد انتهاكات الحدود.

وستجد فولكس فاجن وبي إم دبليو ومرسيدس صعوبة أكبر في “نقل” الإنتاج من المكسيك، ولكن حتى تلك التي تستطيع ذلك سوف تحتاج إلى إنفاق الكثير من المال على توسيع وتكييف المصانع الأمريكية القائمة، ولا يوجد حل سريع أو رخيص.

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