التنمية الثقافية تُعلن القائمة القصيرة للفنانين المرشحين للمشاركة في سيمبوزيوم أسوان

أعلن صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة، القائمة القصيرة للفنانين العرب والأجانب المرشحين للمشاركة في الورشة الرئيسية للسيمبوزيوم، حيث تقدم عدد 94 فنان من 52 دولة، وتم اختيار عدد 20 فنان للقائمة القصيرة، وذلك بعد اجتماع اللجنة العليا لسيمبوزيوم أسوان الدولي للنحت لاختيار الفنانين المشاركين.

وصرح المعماري حمدي السطوحي رئيس صندوق التنمية الثقافية، أن هناك زيادة ملحوظة في الإقبال على المشاركة هذا العام، ولكن الملاحظة الأهم هي تعدد الدول وتنوع الاتجاهات الفنية للفنانين.

وقال إنه في خلال أيام سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للفنانين المصريين المشاركين، بجانب العرب والأجانب وذلك للورشة الرئيسية.

وأوضح السطوحي، أن الدورة الحالية ستتضمن العديد من الأنشطة الموازية للسيمبوزيوم، بهدف تعزيز التنمية الثقافية، بشكل تكاملي مع المؤسسات ذات الصلة.

جدير بالذكر أن الدورة الحالية تحمل رقم (29)، وستبدأ يوم 15 يناير والختام سيكون يوم 22 فبراير من العام المقبل.

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