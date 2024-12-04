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حوادث

اليوم، فصل جديد في دعوى خفض أسعار الدواء والفياجرا بعد تجاوز أرباحها تجارة السلاح

مجلس الدولة، فيتو
مجلس الدولة، فيتو

تنظر الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، الدعوى التي حملت رقم 83835 لسنة 78 والتي تطالب بإلغاء قرار زيادة أسعار الدواء استنادا لكون أرباح شركات الدواء تجاوزت تجارة المخدرات والسلاح وتصل الى 2000%.

 

إلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا

وطالبت كذلك بإلغاء زيادة سعر دواء الفياجرا ومثائله كون تكلفة المادة الفعالة الخام للقرص الواحد أقل من  سنت أو 8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18 دولار وتنتج عشرة آلاف قرص تركيز 100 مجم حيث يباع القرص بسعر 25 جنيهًا أو 100 جنيه للعبوة أربعة أقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرشًا ويقوم منتجي وموزعي الدواء ببيعها ببوانص تبلغ 300 عبوة على كل 100 عبوة لعظم الأرباح وهامشية تكلفة الخامات بالدولار.

 

جاء في الدعوى أن أسعار المواد الخام للأدوية بالدولار تعد هامشية في صناعة الدواء من ناحية التكلفة حيث إن الكيلوجرام الواحد به مليون مليجرام من المادة الخام وينتج مئات آلاف العبوات بسعر تكلفة عدة قروش أيًّا كان سعر الدولار.

 

عدد من الأمثلة منها دواء الفياجرا ومثائله

وجاءت في الدعوى عدد من الأمثلة منها دواء الفياجرا ومثائله حيث تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من  سنت أو  8 قروش لكون الكيلوجرام من خامة السيلدنافيل سعرها 18  دولارًا  وتنتج  عشرة آلاف قرص تركيز 100 مجم ويباع القرص بسعر 25 جنيهًا أو 100 جنيه للعبوة اربعة اقراص بينما تكلفة خامة العبوة 32 قرشًا.

وطالبت أيضا بخفض أدوية كيتوكونازول ديفلوكان وهو مضاد للفطريات يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية (وخاصة الجلدية) تكلفة المادة الخام للقرص الواحد اقل من 8 سنتات أو  39 قرشًا لكون الكيلوجرام من خامة كيتوكونازول سعرها 55  دولارًا  وتنتج  حوالي 6600 قرص تركيز 150 مجم ويباع القرص بسعر 77 جنيهًا.

وكذلك طالبت بخفض دواء جابابنتين او كونفنتين او نيورونتين  وهو من ادوية الجدول لعلاج الصرع ويبلغ سعر خامة الدواء للكيلو تكلفة المادة الخام للقرص الواحد أقل من  سنت أو 9 قروش لكون الكيلوجرام من خامة جابابنتين سعرها 22.5  دولار  وتنتج  حوالي عشرة آلاف قرص تركيز 100 مجم وتباع العبوة عشرون قرصا بسعر 80 جنيهًا.

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مجلس الدولة القضاء الإدارى أضرار الفياجرا الفياجرا ​هيئة الدواء المصرية

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