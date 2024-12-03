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ثقافة وفنون

سيد رجب يدخل في صراع مع روجينا خلال أحداث "حقي وحقك"

سيد رجب
سيد رجب

بدأ الفنان سيد رجب التحضيرات الخاصة بدوره في مسلسل “حقي وحقك”، والذي يشارك في بطولته مع الفنانة روجينا للعرض في شهر رمضان المقبل.

 

مسلسل حقي وحقك

ويدخل سيد رجب في صراع كبير خلال أحداث المسلسل مع روجينا، حيث يجسد شخصية طليقها الذي يرفض إعطاءها حقوقها بعد الطلاق، فتلجأ إلى القضاء من أجل الحصول على كافة حقوقها.

وتوضح أحداث المسلسل بعض المشكلات التي يتعرضن لها المطلاقات على يد أزواجهن السابقين.

وكان قد كشف مصدر من داخل المسلسل لـ “فيتو” أن حلقات العمل لم يتم كتابتها بشكل كامل، حيث ما زالت هناك بعض الحلقات قيد الكتابة، إلا أن السيناريست محمود عزت يلتقي بالفنانة روجينا لرسم ملامح الشخصية التي سوف تقدمها. 

وأضاف المصدر أنه خلال الأيام القليلة القادمة سوف تختار المخرجة مي ممدوح الأبطال الذي سوف يشاركون في بطولة المسلسل مع روجينا، لينطلق التصوير بعدها بوقت قصير

مسلسل روجينا 2025

وقالت روجينا في وقت سابق إنها تتعاون هذا العام مع المخرجة مي ممدوح والكاتب محمود عزت، من خلال مسلسل درامي جديد يعرض في شهر رمضان المقبل، وسوف تدور أحداث العمل في إطار درامي إجتماعي حول مشكلات الزوجات داخل المجتمع المصري والعربي، حيث ينتصر المسلسل للمرأة في بعض القضايا التي ترتبط بعلاقتها بالرجل

وأضافت روجينا أنها تتوقع أن يتسبب المسلسل في حالة من الغضب بين الرجال، بالرغم من أنها تحاول قدر الإمكان إرضاء الجميع.

مسلسل سر إلهي 

جدير بالذكر أن الفنانة روجينا تعاون في العامين السابقين مع المخرج رؤوف عبد العزيز من خلال مسلسل “سهر إلهي” و“ستهم”، والذي شارك في بطولته إياد نصار وإبراهيم السمان ومحمد عبد الحافظ وعدد من النجوم الشباب.

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روجينا سيد رجب حقي وحقك

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