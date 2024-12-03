الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

وزير الزراعة يلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي

وزير الزراعة
وزير الزراعة
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واصل علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءاته الثنائية على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «كوب 16»، والتي تُعقد حاليا بالرياض.

 

لقاء وزير الزراعة وبنك الاستثمار

والتقى "فاروق"، و"جيلسومينا فيجليوتي " نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، لبحث سبل التعاون المشترك.

وأكد وزير الزراعة خلال اللقاء، على أهمية الدور الذي يلعبه بنك الاستثمار الأوروبي، لدعم وتمويل المشروعات التنموية والتي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها البنك في هذا المجال بمصر، في العديد من المجالات المرتبطة بالقطاع الزراعي.

مباحثات مشتركة 

وبحث الجانبان خلال اللقاء، أهمية تعزيز سبل التعاون المشترك، بين مصر والبنك، في الأنشطة المرتبطة بالمجال الزراعي، وإقامة شراكة استراتيجية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، وخاصة في المشروعات الخاصة بالتكيف مع تغير المناخ، وتحقيق الأمن الغذائي، من ترشيد استخدام مياه الري، وتعزيز سلاسل القيمة، وتنمية الريف ودعم صغار المزارعين، والمشروعات الخاصة بهم، وتوفير الخدمات المالية لهم، فضلا عن دعم مشروعات التحول نحو اقتصاد أخضر مستدام في مصر، ومشروعات استخدام الطاقة الجديدة النظيفة في الأنشطة الزراعية، وخاصة في مجال الري.

ويرافق وزير الزراعة خلال فعاليات المؤتمر، الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء.

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