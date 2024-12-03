الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رياضة

برنامج غذائي خاص لرجال طائرة الأهلي في البرازيل

رجال طائرة الأهلي
رجال طائرة الأهلي

حرص عبد اللطيف عثمان، مدير الفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي الأهلي، وأسامة طعيمة أخصائي التأهيل ومسئول التغذية، على الاجتماع بمسئولي المطعم الخاص بفندق الإقامة في مدينة أوبرلانديا البرازيلية، للاتفاق على إعداد وتجهيز وجبات خاصة للفريق خلال فترة التواجد في البرازيل بما يتناسب مع البرنامج الغذائي الخاص باللاعبين.

وقال أخصائي التغذية بـ الأهلي إن البرنامج يتضمن إمداد اللاعبين بالفيتامينات والمعادن والعناصر الطبيعية، وفقًا للقياسات الخاصة بكل لاعب، بما يساعد على زيادة قدرة التحمل، مع تقليل فرص التعرض للإصابات العضلية.

مونزو يعلن قائمة رجال طائرة الأهلي 

أعلن فيرناندو مونزو، المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق، استعدادًا لخوض بطولة العالم للأندية، التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة من 10 إلى 15 ديسمبر الجاري. 

قائمة رجال طائرة الأهلي

وجاءت قائمة «رجال طائرة الأهلي» كالتالي: 

عبد الله عبد السلام - عبد الحليم عبو - أحمد صلاح - عبد الرحمن سعودي - محمد عسران - عبد الرحمن الحسيني - حسام يوسف - محمد رمضان - سيف عابد - محمد عثمان - مصطفى جابر - خالد عادل - إسلام عبد السميع - زياد أسامة - يوندر جارسيا. 

وأسفرت قرعة البطولة عن تواجد الأهلي في المجموعة الأولى إلى جانب فرق، برايا كلوب البرازيلي، وفولاد سيرجان الإيراني، وكوتشيني لوبي تشيڤيتانوڤا الإيطالي. 

يشارك الأهلي في بطولة العالم للأندية ممثلًا عن قارة إفريقيا، بعد فوزه ببطولة إفريقيا للأندية على حساب مولودية بوسالم التونسي.

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الأهلي النادي الأهلي بطولة العالم للاندية فيرناندو مونزو الكرة الطائرة

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