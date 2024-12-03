الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سلوت يفتح الباب أمام ضم صفقات جديدة لليفربول في يناير

سلوت
سلوت

أكد الهولندي آرني سلوت، المدير الفني لليفربول، أنه سعيد باللاعبين الذين يدربهم، لافتًا إلى أن النادي قد يحاول التعاقد مع بعض اللاعبين في الانتقالات الشتوية المقبلة.

صفقات جديدة لليفربول

وأضاف سلوت، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد غدا بالدوري: "نجري مناقشات كل يوم، بغض النظر عما إذا كنا سنتعاقد مع لاعبين أم لا، نتحدث دائمًا عن الفريق، واللاعبين الذين نحبهم، واللاعبين الذين ربما لا يكونون في أفضل حال".

وأضاف: "لحسن الحظ نتحدث أكثر عن اللاعبين الذين يؤدون بشكل جيد لأن جميعهم تقريبًا يؤدون بشكل جيد حقًا".

وواصل سلوت: "نعم، إنه أمر مقلق بعض الشيء أن ثلاثة مدافعين خارج الفريق، لكن الشيء الجيد هو أنهم اقتربوا من العودة".

وأكمل: "لقد قلت عدة مرات في بداية الموسم، أنا سعيد جدًا بالفريق الذي لدينا".

وأتم: "هذا لا يعني أن هناك فرصة في السوق، فقد أظهر هذا النادي دائمًا أنه سيحاول ذلك، وهذا ما فعلناه أيضًا في مركز حارس المرمى بالتعاقد مع جيورجي مامارداشفيلي والذي ليس معنا في الوقت الحالي وسينضم في الصيف.. شعرنا أنها فرصة لنا للقيام بذلك".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتقالات الشتوية المقبلة الهولندي آرني سلوت الإنتقالات الشتوية المدير الفني لليفربول مباراة ليفربول ونيوكاسل ليفربول ونيوكاسل يونايتد

مواد متعلقة

محمد صلاح ينافس على جائزة لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

مدافع الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو

ناصر الخليفي يحسم الجدل حول رغبة سان جيرمان في ضم محمد صلاح

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

استطلاع: تزايد شعور الألمان بالقلق وعدم اليقين حيال المستقبل لهذا السبب

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية