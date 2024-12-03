محاكم شمال الزقازيق الابتدائية تتيح طلب تنفيذ الأحكام المدنية عبر الواتساب

بادرت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية في محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد في إطلاق خدمة جديدة باستخدام خاصية (الواتساب) في إدارة تنفيذ الأحكام المدنية، وذلك في سابقة لم تحدث من قبل حيث يقوم المواطن طالب الخدمة بإرسال أوراق الخاصة به في عملية التنفيذ وإرسالها علي الرقم 01017781149.

وتقوم إدارة التنفيذ في الرد عليه ومساعدته بواسطة موظف مختص لذلك إذا كان هناك بعض الاستيفاءات التي تريد الإدارة استكمالها ثم يجري مراجعة، تلك المستندات على وجه السرعة وتحديد الرسوم المستحقة، ثم تحديد أقرب موعد للتنفيذ وإخطار طالب الخدمة برسالة بموعد التنفيذ من خلال الواتس آب.

مساعد رئيس المحاكم يقوم بالإشراف المباشر على هذه المنظومة

ويقوم بالإشراف المباشر على هذه المنظومة المستشار طارق عبدالحميد محمود مساعد رئيس المحاكم من خلال تكليف رئيس المحاكم لمتابعة العمل بتلك المنظومة وتذليل العقبات أمام مستخدميها وتاتي تلك الخطوة الإيجابية في ظل توجيهات المستشار عدنان فنجري وزير العدل بالتيسير على المواطنين والمتقاضين وسرعة العمل وإنجازها وإعادة الحق إلى ذويه.

وبذلك وجه رئيس محاكم شمال الزقازيق الابتدائية بإطلاق تلك الخدمات كي توفر علي المواطن عناء إضاعة الوقت والجهد والمال الذي كان يهدر من قبل.

وتعكف إدارة المحاكم في المرحلة المقبلة بالتخطيط لإطلاق العديد من الخدمات التكنولوجية من اجل تطوير منظومة العمل داخل المحاكم للتيسير على المواطنين في ظل رؤية وتوجيهات وزير العدل في المرحلة المقبلة.

لأول مرة، محكمة شمال الزقازيق تنجز 100% من القضايا المنظورة أمامها

محكمة اليوم الواحد بالشرقية 2024، أنجزت إدارة محاكم شمال الزقازيق الابتدائية في محافظة الشرقية برئاسة المستشار محمد رأفت حماد في وقت سابق 100% من القضايا المنظورة أمامها في سابقة لم تحدث من قبل بجميع محاكم الجمهورية بعد تبنى مبادرة اليوم الواحد ومبادرة الشهر الواحد بالمحاكم.

إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة بمحاكم شمال الزقازيق

وجاءت إحصائيات عدد القضايا التي تم الفصل فيها خلال الفترة من يناير وحتى مارس 2014 نحو 65000 قضية وجاء ذلك بعد قيام المحاكم بقيام إدارة المحضرين بإعلان الخصوم بشخصهم والتي وصل نسبه الإعلان بشخصه وصلت إلى 75000 إعلان بشخصه وقامت أيضا محكمة شمال الزقازيق الابتدائية بمبادرة تنفيذ اليوم الواحد تحت إشراف رئيس المحكمة ومعاونه المستشار طارق عبدالحميد محمود مساعد رئيس المحكمة.

محاكم شمال الزقازيق الابتدائية: تنفيذ 11652 حكم تنفيذ دعوى قضايا الأسرة

ومدير إدارة تنفيذ الأحكام بالقيام بتنفيذ 11652 حكم تنفيذ دعوى قضايا الأسرة والقيام بتنفيذ الأحكام المدنية 2421 حكما في خلال تلك الفترة و123 قرار تسليم الصغار بنسبة إنجاز 100% وقرارات تمكين بالمشاركة 109 قرارات بنسبة إنجاز 99% وايضا قرارات المطلقة الحاضنة 26 قرارا بنسبة إنجاز 99% بالإضافة لتصوير عملية التنفيذ في سابقة لم تحدث من قبل ضمانا للشفافية المطلقة.

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