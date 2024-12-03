الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رياضة

مدافع الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع القلعة البيضاء

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

أعلن أحمد رفاعي مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تجديد تعاقده مع النادي.

وكتب أحمد رفاعي عبر حسابه على فيسبوك: “الحمد لله، هذا من فضل ربي، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، 13 سنة داخل جدران نادي الزمالك والمسيرة مكملة، بعلن التجديد لبيتي والمكان اللي متربي فيه، بشكر مجلس الإدارة وعلى رأسه الكابتن حسين لبيب اللي بشكره وله الفضل في تجديد الثقة ودعمه لي”.

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وتابع مدافع الزمالك: بشكر جمهور الزمالك العظيم والحبيب والمعشوق الأول والداعم دائما، وبوعدكم أن أبذل قصارى جهدي ولن أبخل بنقطة عرق من أجل نادي الزمالك ومن أجلكم وأكون عند حسن ظنكم والقادم أفضل إن شاء الله.

 

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