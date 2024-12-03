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رياضة

عودة دينامو الوسط، أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمباراة بيلباو

ريال مدريد، فيتو
ريال مدريد، فيتو

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة الفريق لخوض مواجهة أتلتيك بيلباو، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة عودة البرازيلي أوريلين تشواميني نجم وسط ريال مدريد عقب تعافيه من الإصابة.


قائمة ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، وسيرجيو ميستري

الدفاع: لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، ميندي، أسينسيو، ولورينزو أجوادو

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي، مودريتش، أردا جولر، وداني سيبايوس

الهجوم: مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، وجونزالو.

ويحتل ريال مدريد، وصافة جدول ترتيب الليجا برصيد 33 نقطة، بينما أتلتيك بلباو في المركز الرابع بـ26 نقطة.

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