قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أبناء مصر من ذوي الهمم بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم.

وقالت السيدة انتصار السيسي: "أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الاختلاف هو مصدر قوة وتميز. معًا، نبني مستقبلًا أكثر شمولًا وإشراقًا”.



وفي السياق ذاته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة ستواصل دعم وتمكين ذوي الهمم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه

وقال السيسي: بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، أؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى، وأشكر أسرهم على دعمهم وثقتهم في قدراتهم الاستثنائية التي تعتبر مصدر فخر لنا. ستواصل الدولة دعمهم وتمكينهم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه.



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