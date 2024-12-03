الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قرينة السيسي: أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين من ذوي الهمم

قرينة الرئيس السيسي.فيتو
قرينة الرئيس السيسي.فيتو
ads

هنأت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية أبناء مصر من ذوي الهمم بمناسبة  اليوم العالمي لذوي الهمم.

وقالت السيدة انتصار السيسي: "أفتخر بجهود أبنائي وبناتي المبدعين الذين يثبتون يومًا بعد يوم أن الاختلاف هو مصدر قوة وتميز. معًا، نبني مستقبلًا أكثر شمولًا وإشراقًا”. 
 

وفي السياق ذاته أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي  أن الدولة ستواصل دعم وتمكين ذوي الهمم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه

وقال السيسي: بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، أؤكد أن أبناءنا من ذوي الهمم بركة للوطن وهبة من الله سبحانه وتعالى، وأشكر أسرهم على دعمهم وثقتهم في قدراتهم الاستثنائية التي تعتبر مصدر فخر لنا. ستواصل الدولة دعمهم وتمكينهم، لأن الوطن ينهض بسواعد جميع أبنائه.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية