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حوادث

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة نقل بـ"صحراوي أسوان"

مصرع شخص وإصابة آخر،
مصرع شخص وإصابة آخر، فيتو

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث وقع اليوم، الثلاثاء، على الطريق الصحراوي الغربي بمحافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة والمتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة. 

إخطار بوقوع حادث انقلاب سيارة 

تلقت مديرية الشئون الصحية بأسوان، تحت إشراف الدكتور محمد سعيد، وكيل وزارة الصحة بأسوان، والدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائى، إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوى بالقرب من كمين مدخل مدينة أسوان.

وأسفر الحادث عن مصرع "رمضان عنبر محمد، 22 سنة"، وإصابة "كريم رشاد عبد اللطيف، 20 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ وجرح قطعى بفروة الرأس، وتم نقله إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة الجديدة، لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

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​ أسوان الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان حادث تصادم مستشفي

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