الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي يكشف موعد استحقاق ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار

البنك المركزي المصري،
البنك المركزي المصري، فيتو

 كشف تقرير الوضع الاقتصادي الخارجي الصادر عن البنك المركزي وجود ودائع سعودية بقيمة 5.3 مليار دولار، ومن المفترض أن يكون موعد استحقاقها في أكتوبر 2026.

وحولت الإمارات ودائعها لدى البنك المركزي لاستثمارات ضمن صفقة رأس الحكمة بإجمالي 11 مليار دولار.

فيما قررت الكويت تجديد وديعة بقيمة 2 مليار دولار لدى البنك المركزي.

البنك المركزي المصري، فيتو
البنك المركزي المصري، فيتو

أذون الخزانة في البنك المركزي 

 من جانب آخر أعلن  البنك المركزي المصري عن تلقيه 22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية بقيمة 1.1455 مليار دولار وذلك على العرض الذي طرحه اليوم بقيمة 900 مليون دولار لأجل عام يستحق في 2 ديسمبر 2025.

 

وكشفت بيانات  للبنك المركزي من خلال موقعه الإلكتروني، عن أنه قبل تلك العروض “16 عرضًا” بقيمة 980.5 مليون دولار، بفائدة بلغت 4.5%، مقابل فائدة تراوحت بين 4.488% و4.5% وبمتوسط 4.498% في آخر عطاء مماثل طرحه البنك في 11 نوفمبر الماضي.

 

ويتم توجيه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 5 ديسمبر 2023، حيث تم سحب 990 مليون دولار من خلاله.

تجدر الإشارة إلى  رفض  البنك المركزي بعض العروض التي طلبت عائدًا يصل إلى 5.4% مقابل الاكتتاب في هذا العطاء.

ويسمح البنك المركزي بالاكتتاب في تلك الأذون لكل من البنوك المحلية والمؤسسات الأجنبية بحد أدنى للاكتتاب 100 ألف دولار ومضاعفاتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزى المصرى البنك المركزى الإمارات اذون الخزانة المملكة العربية السعودي المملكة العربية السعودية الوضع الاقتصادي العملة الأمريكية العملة الأمريكي راس الحكمة صفقة رأس الحكمة ودائع المملكة العربية السعودية

مواد متعلقة

البنك المركزي المصري ينضم لنظام الدفع والتسوية الأفريقي "PAPSS"

البنك المركزي يعلن تلقيه 22 عرضًا لتغطية عطاء أذون خزانة مقومة بالعملة الأمريكية

الأكثر قراءة

التموين توقف صرف الخبز المدعم للبطاقات المستبعدة بسبب محددات العدالة الاجتماعية

دفاع عمر زهران يفجر مفاجأة عن رسائل تهديد صوتية من شاليمار الشربتلي لموكله ولـ هالة صدقي

نجاة محافظ بورسعيد من الصعق الكهربائي وإصابة حارسه الشخصي

إعلان الأحكام العرفية في كوريا الجنوبية ومنع المهرجانات الترفيهية بدءا من الغد

تأجيل محاكمة عمر زهران مع استمرار حبسه واستدعاء شاليمار لجلسة الثلاثاء المقبل

جحيم الشرق الأوسط، إيران تهدد تركيا ودول عربية بالحرب

اللي فينا مكفينا، والد نيرة أشرف يهدد بوقف عرض مسلسل ساعته وتاريخه (فيديو)

الزمالك يسدد 40 مليون جنيه بسبب القضايا الدولية

منوعات

المزيد

عائدات السياحة في تونس تتجاوز 2.2 مليار دولار

اليونسكو تبحث إدراج الحنة وصابون نابلس وحلب في قائمة التراث الثقافي غير المادي

إنشاء معارض متبادلة للفن في فترة حكم السلالات الإمبراطورية بين روسيا والصين

النسيان القاتل، مريض زهايمر يرتكب جريمة مروعة ضد رفيقة العمر

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في الأسواق

بكام كيلو الأرز الأبيض اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

تعرف على سعر النحاس اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في السوق المحلية

المزيد

انفوجراف

الأهلي ينتظر الكبار.. تصنيف أندية كأس العالم 2025 قبل سحب القرعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة سعيد بن جبير (3 - 4)

اليوم العالمي لذوي الإعاقة، ما حكم زواج ذوي الهمم من أصحاب القصور الذهني؟

تفسير رؤية مرض البهاق في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال المادية

المزيد
الجريدة الرسمية