الصحفيين تعلن نتيجة لجنة المشتغلين (صور)

أعلنت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، برئاسة هشام يونس، نتيجة لجنة المشتغلين التي انعقدت في نوفمبر الماضي على مدى يومين.

حجب نتيجة جريدة الفجر

وحجبت لجنة القيد نتيجة جريدة الفجر لحين ورود خطاب من رئيس التحرير، حيث أن الخطابات المرسلة للنقابة موقعة من غير ذي صفة، كما أن مجلس النقابة لم يتخذ قرارًا بشأن جريدة الميدان.

موعد لجنة قيد المشتغلين

وكانت لجنة القيد بنقابة الصحفيين، أعلنت عن موعد عقد جلسة مقابلة المتقدمين للنقل لجدول المشتغلين لأعضاء النقابة، يومي ٢، ٤ نوفمبر الماضي.

كما أعلنت لجنة في مطلع سبتمبر الماضي، عن نتيجة المتقدمين للجنة تحت التمرين، والتي انعقدت في شهر يوليو الماضي.

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