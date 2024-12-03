الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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اقتصاد

الرقابة الصناعية تؤكد أهمية التحول للاقتصاد الأخضر لتعزيز التنافسية

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أكد اللواء إيهاب محمد، رئيس هيئة الرقابة الصناعية أن وزارة الصناعة أعدت استراتيجية وطنية الصناعة  تتضمن رؤية مستقبلية لتحقيق هذا الهدف، مستندة إلى المقومات التي تتمتع بها مصر من موقع استراتيجي، وتنوع الموارد، وبنية تحتية متطورة.

 

تعزيز تنافسية الصناعة المصرية

وأكد  أهمية التحول للاقتصاد الأخضر في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية عالميًا، مشيرًا إلى حرص القطاع الصناعي على توفير احتياجات السوق المحلي مع زيادة الصادرات، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر الاقتصادية وخلق مستقبل أفضل.

 

جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي المنعقد علي  هامش معرض "فوود أفريكا"، أهمية المعرض كواحد من أبرز المنصات التجارية الدولية التي تجمع بين المستثمرين، والمصنعين، والمصدرين، والمتخصصين في الصناعات الغذائية والمشروبات.

تعزيز التواصل في القطاع الصناعي والغذائي

وأشار اللواء إيهاب إلى اعتذار الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن الحضور بسبب ارتباطات أخرى، ولكنه أكد حرص الوزارة على دعم هذا الحدث الكبير الذي يُعد فرصة استثنائية لتعزيز التواصل بين الفاعلين في القطاع الصناعي والغذائي.

 

وتطرق في كلمته إلى الدولة  لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يعتمد على أحدث المعايير البيئية والتنمية المستدامة.

 

يذكر أن الدورة التاسعة لمعرض "فود أفريكا" تقام بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر الجاري، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.

 

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