التصديري للطباعة والتغليف: مليار دولار صادرات مباشرة للقطاع منذ بداية العام الحالي

أكد نديم إلياس رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف والورق، أن القطاع حقق صادرات مباشرة بقيمة مليار دولار منذ بداية العام الحالي، بجانب الصادرات غير مباشرة والتي تمثل نسبة تترواح بين 7 و10% من المنتجات الصناعية التي يتم تصديرها؛ مثل الصناعات الغذائية والحالات الزراعية والأدوية وغيرهم من المنتجات.

أهمية معرض فوود أفريكا

أشار إلياس خلال المؤتمر الصحفي المنعقد على هامش معرض فوود أفريكا، إلى أهمية معرض فود أفريقا والشراكة مع شركات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية ودور القطاع في نمو صادرتهما، خاصة وأن معظم الشركات تعتمد في الوقت الحالي على المنتج المحلي.



أكد نديم إلياس أهمية مواكبة زيادة القدرات الإنتاجية للشركات المنتجة في القطاعين، واستخدام أحدث التقنيات في إنتاج مواد التعبئة والتغليف وتحقيق الاستدامة، واستيفاء الاشتراطات الخاصة بأسواق أوروبا في استخدام مواد تغليف وتعبئة قابلة لإعادة التدوير.

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