فليك يعلن قائمة برشلونة لمواجهة مايوركا في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، مدرب فريق برشلونة، عن قائمة فريقه لمباراة ريال مايوركا، المقرر لها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإسباني - الليجا.

غيابات برشلونة أمام ريال مايوركا

ويفتقد برشلونة في مباراة اليوم أمام ريال مايوركا، الرباعي: مارك-أندريه تير شتيجن، ومارك بيرنال، وأنسو فاتي، وأندرياس كريستينسن للإصابة، بالإضافة إلى رونالد أراوخو الذي لم يحصل بعد على الإذن الطبي للمشاركة في المباريات.

بينما تواجد داني أولمو في اختيارات فليك عقب حصوله على راحة من المشاركة في المباراة الماضية بسبب الإصابة.

ويحتل البلوجرانا صدارة الترتيب في جدول الليجا برصيد 34 نقطة، متفوقا بنقطة واحدة على ريال مدريد صاحب الوصافة، لكن الميرنجي خاض مباراة أقل.

قائمة برشلونة لمباراة ريال مايوركا

وفيما يلي قائمة برشلونة كاملة لمباراة اليوم: "كوبارسي - بالدي - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن - دومينيجيز".

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