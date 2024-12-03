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رياضة

إقالة مكرم دبوب من تدريب منتخب فلسطين وتعيين جهاز جديد

منتخب فلسطين، فيتو
منتخب فلسطين، فيتو

 أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن إقالة التونسي مكرم دبوب مدرب منتخب فلسطين الأول من مهامه الفنية.

بيان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم حول توجيه الشكر إلى مكرم دبوب 

 وكتب الاتحاد الفلسطيني، في منشور عبر موقع "إكس": "قدم رئيس الاتحاد الفريق جبريل الرجوب الشكر للكابتن مكرم دبوب وجهازه الفني، معلنا تعيين جهاز فني جديد للفدائي بقيادة الكابتن إيهاب أبو جزر، يساعده فراس أبو رضوان ومحمد الدجاني".

وتضاءلت حظوظ منتخب فلسطين بالتأهل إلى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، إذ لم يحقق أي فوز في ست مباريات ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2026.

استهل الدور الثالث بتعادل مبشر على أرض كوريا الجنوبية 0-0، لكنه خسر أمام الأردن 1-3 والعراق 0-1، ثم تعادل مع الكويت 2-2 وخسر أمام عمان 0-1، قبل أن يتعادل مجددا مع كوريا الجنوبية 1-1.

يتذيل المنتخب الفلسطيني ترتيب المجموعة الثانية بثلاث نقاط، بفارق 11 عن كوريا المتصدر وثماني عن العراق الوصيف، علما ان أول منتخبين يتأهلان مباشرة إلى النهائيات ويخوض الثالث والرابع ملحقا مؤهلا.

أرقام مكرم دبوب مع منتخب فلسطين 

وتولى دبوب (51 عاما) تدريب منتخب فلسطين في 2021 وقاده للتأهل إلى كأس آسيا الأخيرة في قطر حيث بلغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه.
 

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مكرم دبوب فلسطين منتخب فلسطين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

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