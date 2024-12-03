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سياسة

مجلس النواب يوافق على الجمع بين الدعم النقدي "تكافل" و"كرامة"

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على ضوابط الجمع بين الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، بمشروع قانون الضمان الاجتماعي.

حيث وافق المجلس على المادة (12) أصلها المادة (10) كالتالى:

يجوز الجمع بين كل من الدعم النقدى المشروط (تكافل)، والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إذا توافرت الشروط المقررة قانونًا، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط الجمع لكل فئة من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

 

كما وافق على المادة (13) أصلها المادة (12) كالتالى:

 

الدعم النقدى المشروط وغير المشروط

فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدي المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدي فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتى:

1-ذوو الإعاقة من المستوى الثالث.

2-المريض بمرض مزمن شديد.

3-المسن.

4-الأيتام.

5-المرأة المعيلة.

6-ذوو الإعاقة من المستوى الثانى.

7-المرأة غير المعيلة.

8-الأنثى غير المتزوجة.

9-أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي.

10-الأسرة مهجورة العائل.

11-أسرة المجند.

12-أبناء الرعاية اللاحقة.

الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر

13-الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

14-ذوو الإعاقة من المستوى الأول.

15-قدامى الفنانين والرياضيين والأدباء والتشكيليين.

وتحدد مستويات الإعاقة ودرجاتها وفقًا لأحكام قانون الأشخاص ذوي الإعاقة المُشار إليه ولائحته التنفيذية.

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