بعد مأساة غينيا، أبرز الكوارث في ملاعب كرة القدم

تجددت كوارث مصرع الجماهير في ملاعب كرة القدم، بحادث التدافع المأساوي الذي وقع في ملعب كرة قدم في غينيا، وأسفر عن عشرات الوفيات.

وأعلنت حكومة غينيا، إن 56 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم في حادث تدافع في ملعب لكرة القدم، وذلك بعد اندلاع أعمال عنف بسبب هدف مثير للجدل.

وهناك تقارير أخرى تفيد بأن عدد الوفيات ارتفع إلى 100 شخص في حادث ملعب بغينيا.

أبرز الكوارث في ملاعب كرة القدم

غينيا / ديسمبر 2024

أدى هدف مثير للجدل إلى تدافع وأعمال عنف خلال مباراة لكرة القدم في مدينة نزيريكوري في جنوب شرق غينيا، مما أسفر عن مصرع 56 شخصًا.

إندونيسيا / أكتوبر 2022

قالت الشرطة الإندونيسية إن 129 شخصًا لقوا مصرعهم وأصيب نحو 180 بعد تدافع عقب شغب للجماهير في مباراة بين فريقي أريما وبيرسيبايا سورابايا في جاوة الشرقية.

اقتحم جمهور أريما أرض ملعب كانجوروهان في مالانج عقب الهزيمة 3-2 وأطلقت الشرطة قنابل غاز ما تسبب في تدافع وحالات اختناق.

الكاميرون / يناير 2022

لقي ثمانية أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 38 في تدافع في ستاد ياوندي أوليمبي في الكاميرون قبل مباراة بين صاحبة الضيافة وجزر القمر في دور 16 بكأس الأمم الأفريقية.

مصر / فبراير 2012

لقي 73 شخصا على الأقل حتفهم جراء أعمال شغب في نهاية مباراة المصري والأهلي في بورسعيد وأصيب أكثر من ألف شخص، وتوقف الدوري المصري بعد ذلك لعامين.

كوت ديفوار / مارس 2009

لقي 19 شخصًا على الأقل حتفهم خلال تدافع في ستاد فيلكس هوفويت بويني في أبيدجان قبل مباراة بتصفيات كأس العالم أمام مالاوي.

غانا / مايو 2001

لقي حوالي 16 شخصًا مصرعهم في تدافع في الاستاد الرئيسي في أكرا عندما أطلقت الشرطة قنابل غاز على الجماهير لإيقاف شغب.

جنوب أفريقيا / أبريل 2001

لقي 43 شخصًا على الأقل حتفهم سحقا حين حاول مشجعون اقتحام ستاد إليس بارك خلال مباراة قمة في دوري جنوب أفريقيا.

جواتيمالا / أكتوبر 1996

توفي 82 شخصا وأصيب 147 على الأقل خلال تدافع في مباراة بتصفيات كأس العالم بين جواتيمالا وكوستاريكا في جواتيمالا سيتي.

فرنسا / مايو 1992

انهار مدرج من استاد فورياني معقل فريق باستيا قبل مباراة قبل نهائي كأس فرنسا أمام أولمبيك مرسيليا، ما أسفر عن وفاة 18 شخصا وإصابة أكثر من 2300.

وفي عام 2021 مرر البرلمان الفرنسي قانونا يمنع إقامة مباريات في البلاد يوم الخامس من مايو أيار تكريما لأرواح الضحايا.

جنوب أفريقيا / يناير 1991:

لقي 42 شخصا مصرعهم في تدافع بمباراة قبل بداية الموسم في ستاد أوبنهايمر في بلدة أوركني بين كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس، وهاجم مشجع لبايرتس أنصار تشيفز بسكين في المدرجات.

بريطانيا / أبريل 1989

توفي 96 من مشجعي ليفربول جراء الدهس والتدافع في مدرج مغلق ومزدحم بأعداد تفوق طاقته الاستيعابية في ستاد هيلزبره في شيفيلد قبل مباراة قبل نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين ليفربول ونوتنجهام فورست.

وتوفي أحد المصابين عن عمر 97 عاما في يونيو حزيران 2021 بعد 32 عاما من الحادث جراء تلف دماغي حاد غير قابل للعلاج في هيلزبره.

نيبال / مارس 1988

تسبب تدافع أمام بوابات خروج مغلقة في ستاد في كاتمندو بنيبال في وفاة أكثر من 90 مشجعا.

بلجيكا / مايو 1985

توفي 39 مشجعا وأصيب أكثر من 600 في أحداث عنف قبل نهائي كأس أوروبا بين يوفنتوس وليفربول في ستاد هيسل في بروكسل.

بريطانيا / مايو 1985

لقي 56 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب أكثر من 200 عند اندلاع نيران بالمدرجات في ستاد فالي باراد في برادفورد خلال مباراة بدوري الدرجة الثالثة أمام لينكولن سيتي.

روسيا / أكتوبر 1982

تعرض مشجعون للدهس خلال المغادرة بعد مباراة بكأس اليويفا بين سبارتاك موسكو وهارلم الهولندي في ستاد لوجنيكي بموسكو.

ولم يكشف مسؤولو الاتحاد السوفيتي سابقا عن المأساة لسنوات، وعند الإعلان قالوا إن إجمالي الوفيات كان 66 شخصا رغم أن عدد الوفيات في مخرج واحد قد يصل إلى 340.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.