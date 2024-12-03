الصحة اللبنانية تعلن حصيلة ضحايا الغارتين الإسرائيليتين على جنوب البلاد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء أن الغارات الإسرائيلية على بلدتي حاريص وطلوسة في جنوب البلاد أدت إلى استشهاد 11 شخصًا وإصابة 3 على الأقل.

حصيلة الغارتين الإسرائيليتين على جنوب لبنان

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان: إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص أدت إلى استشهاد 6 أشخاص وإصابة شخصين بجروح، وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد 5 أشخاص وإصابة شخص بجروح".

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مساء أمس الاثنين أن الجيش هاجم مسلحين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان.

خروقات الاحتلال المتكررة

وبعد أن وصل عدد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع لبنان إلى أكثر من 100 بحسب مصادر شبكة CNN الأمريكية، أعلن "حزب الله" أنه نفذ مساء أمس الاثنين "ردًّا دفاعيًّا أوليًّا تحذيريًّا مستهدفًا موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة"، وذلك على إثر "الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية".

عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل

وزعم المتحدث باسم جيش الإسرائيلي إن عملية إطلاق القذائف الصاروخية نحو إسرائيل تشكل خرقًا للتفاهمات بين دولة إسرائيل ودولة لبنان حيث تطالب إسرائيل من لبنان تطبيق التفاهمات ومنع عمليات عدائية لحزب الله انطلاقًا من أراضيه"، مشددًا على أن “الاحتلال مستعد لمواصلة الغارات وفق الضرورة وسيواصل العمل لحماية مواطني إسرائيل”.

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