الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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رياضة

إيفاب يوافق على إجراء تجارب موسعة لاستبدال "الڤار" بنظام جديد

تقنية الفيديو الفار،
تقنية الفيديو "الفار"، فيتو

وافق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" على إجراء تجارب موسعة لدعم نظام (FVS)، وهو بديل محتمل لـتقنية الفيديو يمنح المدربين القدرة على الاعتراض على القرارات.


ووفقًا لشبكة "ESPN" الأمريكية، يمنح نظام FVS المدربين الفرصة للاعتراض على قرارين كحد أقصى في كل مباراة إذا كانوا يعتقدون أن خطأً قد حدث، بدلًا من ترك المراجعات لحكم يتولى دور الحكم المساعد بالفيديو.

وقال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في تصريح لـ "ESPN": "نحن في بداية التجربة، وسيتم تحليل التجارب في بطولات كأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا وتحت 17 عامًا بعناية، ولكن حتى الآن لم تتم ملاحظة أي شيء غير متوقع".


وأضاف: "عدة اتحادات أعضاء في الفيفا أعربت بالفعل عن اهتمامها بالمشاركة في التجربة. من المهم أن نوضح أن نظام FVS ليس هو "VAR" من حيث ما يمكنه معالجته بسبب العدد المحدود من الكاميرات، لن يتمكن نظام FVS من إظهار ما يمكن أن يظهره الڤار.. التسلل هو مثال على ذلك".

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ايفاب مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم تقنية الفيديو الفيفا var نظام FVS

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