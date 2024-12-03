الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

طرح 2612 قطعة أرض صناعية في 24 محافظة (تفاصيل)

مناطق صناعية
مناطق صناعية

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (2612 قطعة أرض صناعية تم طرحها في 24 محافظة عبر “منصة مصر الصناعية الرقمية”).

طرح قطع صناعية جديدة

من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية تم طرح 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية 15 مليونًا و207 آلاف متر مربع، موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوى الجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.

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