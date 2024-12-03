الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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معلومات الوزراء يكشف توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء (إنفوجراف)

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنفوجراف جديدًا تحت عنوان (توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024).

شبورة كثيفة وأمطار متوسطة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على شمال الصعيد وجنوب سيناء مائل للدفء على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

May be an image of ‎text that says "‎القاهرة الكبرى الصغرى 13° العظمى 22° الوجه البحري م زشدففود 12° 21° السواحل الشمالية الغربية 11° 22° السواحل الشرقية ومدن القناة ووسط سيناء 11° 22° جنول سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 16 25° الصعيد شمال 09 حالة الطقس 22 جنوب الصعيد 10 توقعات درجات الحرارة اليوم الثلاثاء ديسمبر 2024 24° WWW.IDSG.GOV.EG المصدر الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية 00000000‎"‎

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