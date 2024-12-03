أحمد عيد يعتذر عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة بعد الخسارة أمام الزمالك

تقدم أحمد عيد عبد الملك مدرب فريق غزل المحلة باعتذاره عن الاستمرار في القيادة الفنية لزعيم الفلاحين وذلك عقب الخسارة أمام الزمالك برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهم علي ملعب المحلة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

وأعلن عبد الملك اعتذاره عن الاستمرار في تدريب غزل المحلة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: "شكرًا جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل، وشكرًا وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فالقادم إن شاء الله، عملنا كل إلى في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جدًا في تكوين فريق جيد وفي الاخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار، ومكانه الطبيعي".

وأكمل: “ اعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دايمًا داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وان شاء الله ربنا يوفق الجميع”.

مشوار أحمد عيد مع المحلة في الدوري الممتاز

وقاد أحمد عيد عبد الملك غزل المحلة في الدوري الممتاز في 4 لقاءات قبل ان يعتذر عن الاستمرار في منصب المدير الفني للفريق، حيث نجح في تحقيق فوز وحيد رفقة زعيم الفلاحين علي حساب الجونة بهدف نظيف، بينما تعادل مع الإسماعيلي سلبيًّا، فيما خسر أمام طلائع الجيش بنتيجة 3-2 والزمالك بنتيجة 4-0.

الزمالك يفوز على غزل المحلة برباعية

وحقق الزمالك فوزا عريضا أمام غزل المحلة على ملعبه برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك في مرمى غزل المحلة اللاعب ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و22، وزيزو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم حسام عبد المجيد الرباعية البيضاء في الدقيقة 79.

طرد لاعب غزل المحلة

شهدت بداية المباراة إثارة مبكرة في الدقيقة 2 بعد أن قام الحكم محمود بسيوني بإشهار بطاقة حمراء ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد تدخل قوي مع أحمد عبد الرحيم إيشو، بعد الرجوع لتقنية الفار، ليكمل الغزل المباراة بعشرة لاعبين، كما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لأحمد عيد المدير الفني لغزل المحلة.

أجرى غزل المحلة تغييرًا اضطراريًّا بدخول حميد أبدول بدلا من إبراهيم حسن في الدقيقة 10 لتأمين النواحي الدفاعية.

استحوذ الزمالك على مجريات الأمور بعد طرد لاعب المحلة، وحاصر فريق غزل المحلة في منطقة جزاءه، ونجح في ترجمة سيطرته إلى هدفين عن طريق ناصر منسي.

ملخص الشوط الثاني

على عكس الشوط الأول تماما، جاءت بداية الشوط الأول هادئة، خاصة من جانب الزمالك الذي ظهر وكأنه اطمأن لنتيجة المباراة بعد التقدم بهدفين نظيفين، وبدأ لاعبوه بتبادل الكرة في وسط الملعب لإستهلاك الوقت وتوفير المجهود البدني.

في المقابل، حاول غزل المحلة الذي يلعب 10 لاعبين من بداية المباراة، القيام ببعض المحاولات الهجومية بحثا عن هدف تضييق الفارق، ولكن دفاعات الزمالك تصدت بنجاح لمحاولات أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 70 حكم المباراة يحتسب ركلة جزاء لصالح الزمالك بعد عرقلة مصطفى شلبي من عبد الرحيم عموري، ويسجلها زيزو صاروخية على يسار الحارس عامر عامر، لتصبح النتيجة تقدم الزمالك 3-0.

نجح اللاعب حسام عبد المجيد في تسجيل هدف الزمالك الرابع في مرمى غزل المحلة، في الدقيقة 79 من زمن اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 9 نقاط تقدم بها إلى المركز الثاني خلف المصري المتصدر، حيث خاض الأبيض 4 مباريات فاز في 3 مباريات وتعادل في واحدة، في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة، عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما خاض أربع مباريات، فاز في مباراة واحدة وتعادل في مثلها وخسر مباراتين.

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