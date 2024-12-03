عاش ومات أميا، اليوم الذكرى الخامسة لرحيل شعبان عبد الرحيم مطرب أنا بكره إسرائيل

شعبان عبد الرحيم، مطرب شعبي مصري بسيط تميز بالتلقائية، صاحب شكل وأداء ولون مميز ملابسه غريبة وغير متناسقة، عرف بمطرب الميكروباصات، ومن أشهر أغانيه "أنا بكره إسرائيل" التي قدمها عام 2000، وكانت سبب شهرته، وسمي بسببها براعي الكراهية لإسرائيل، أطلق عليه زملاؤه المطربين وزير الحنية وعمدة الفنانين، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2019.



ولد قاسم عبد الرحيم حسن الشهير بـ شعبان عبد الرحيم عام 1957 بحي الشرابية بالقاهرة ولولادته في شهر شعبان اختار لنفسه اسمًا فنيًّا شعبان عبد الرحيم، عاش ومات أميًّا لا يعرف القراءة والكتابة، بدأ حياته العملية بمهنة مكوجي، واشتهر بالغناء بين أقرانه وفي أفراح أقاربه وجيرانه، وشاءت الصدفة أن يسمعه أحد أصحاب محلات الكاسيت فأنتج له شريطًا مقابل 100 جنيه، شعبان يغني وصاحب المحل يروج لأشرطته ويكسب المئات بل الآلاف من الأموال، فكانت بداية شهرته.

كنت شقي جدا في طفولتي

يقول شعبان عبد الرحيم عن نشأته: كنت شقي جدًّا وأنا طفل، وأنا من منطقة الشرابية وهي منطقة معروفة بالمشكلات وكافة الأطفال فيها أشقياء، فلم ألتحق بالمدرسة ولم أتعلم القراءة والكتابة، تنقلت بين المناطق الشعبية، وكانت آخر محطاتي في الهرم.

المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم

أول أغاني المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم أغنية "أحمد حلمي اتجوز عايدة وكتب كتابهم الشيخ رمضان"، تبعها عدد كبير من الأغاني منها: هبطل السجاير وأكون إنسان جديد، شعبانيات، اللي يخاف يروح، يا قلبي ابكي، ما بحبش المشاكل”، وأصبحت أغانيه تردد في الميكروباصات وفي المحال التجارية، إلا أن أغنية (أنا بكره إسرائيل) كانت الأكثر شهرة وتوزيعًا محليًّا وعربيًّا وعالميًّا، وكان قد استوحاها من أحداث المقاومة الفلسطينية، ليكون أول مطرب يتعرض لإسرائيل بالكراهية علنًا.

أشرف حرامي في السينما

ولنجاح أغاني شعبان عبد الرحيم اتجه إلى الغناء والتمثيل في السينما والمسرح، فقدم للسينما أدوارًا في أفلام منها: فلاح في الكونجرس، مواطن ومخبر وحرامي، عفاريت الأسفلت، رشة جريئة، طب شعبي، أشرف حرامي، توتي فروتي.



وفي المسرح قدم شعبان عبد الرحيم: حبيبي المضروب، سيبوني أغني، مرسي عاوز كرسي، دو ري مي فاصوليا مع سمير غانم، حلو وكداب، كما قدم للتليفزيون عدة مسلسلات منها: اللي اختشوا ماتوا، راسين في الحلال، أحلام مؤجلة، شربات، سامحوني ما كانش قصدي، صبيان وبنات، طاش ما طاش.

التهاب رئوي عند عودته من موسم الرياض

رحل المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم داخل مستشفى المعادي العسكري إثر تعرضه لوعكة صحية شديدة، عن عمر ناهز 62 عامًا بعد عودته من الغناء في فعاليلت "موسم الرياض"، إثر التهاب رئوي حاد في الثالث من ديسمبر عام 2011.



كانت آخر تصريحات شعبان عبد الرحيم وهو على سرير المرض قبل رحيله بيومين فقال: أنا مش عارف إزاي ما حدش ييجي يزورني وأنا تعبان وفي المستشفى أكثر من 15 يومًا متواصل، مفيش غير الفنان أحمد عدوية اللي جالي وأكلني فرخة بإيده وهو تعبان ومريض.

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