الولايات المتحدة تقدم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 725 مليون دولار

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بلغت قيمتها 725 مليون دولار.

وأشار بلينكن في بيان له، أمس الإثنين، بأن المساعدات ستضم ألغاما مضادة للأفراد وقذائف لراجمات صواريخ HIMARS وأنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطيران من نوع "ستينجر" وقذائف المدفعية من عيار 155 و105 ملم وطائرات مسيرة ومختلف الأنظمة الصاروخية المضادة للدبابات وأسلحة المشاة والذخائر.

وستقدم الولايات المتحدة لأوكرانيا كذلك مختلف المعدات العسكرية وقطع الغيار.

وحسب بيانات البنتاجون، فإن حجم المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا قد بلغ 61.4 مليار دولار منذ بدء العملية العسكرية الروسية في فبراير 2022، وأكثر من 62 مليار دولار منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن لمهامها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.