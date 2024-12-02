بعد أنباء توقيع عقوبة عليه، مصطفى شلبي يحتضن عبد الواحد خلال مباراة الزمالك وغزل المحلة

رصدت عدسة “فيتو” كيف تعامل مصطفى شلبي مع عبد الواحد السيد بعد استبداله خلال مباراة الزمالك وغزل المحلة، عقب واقعة اعتراض شلبي على الاستبدال خلال مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي.

حيث استقر عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، على توقيع عقوبة سرية على مصطفى شلبي جناح الفريق، بعد اعتراضه على الاستبدال خلال مواجهة بلاك بولز الموزمبيقي فى الكونفدرالية الإفريقية.

وقرر السيد توقيع عقوبة مادية على مصطفى شلبي بسبب طريقته فى الاعتراض بعد خروجه من المباراة، إلا أن مدير الكرة فضل عدم الإعلان عن تلك العقوبة.

https://fb.watch/wdTPlENKXD/

مباراة الزمالك وغزل المحلة

حقق الزمالك فوزًا عريضًا أمام غزل المحلة على ملعبه برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين على إستاد غزل المحلة ضمن مواجهات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل رباعية الزمالك في مرمى غزل المحلة اللاعب ناصر منسي “هدفين” في الدقيقتين 18 و22، وزيزو في الدقيقة 73 من ركلة جزاء، واختتم حسام عبد المجيد الرباعية البيضاء في الدقيقة 79.

طرد لاعب غزل المحلة

وشهدت بداية المباراة إثارة مبكرة في الدقيقة 2 بعد أن قام الحكم محمود بسيوني بإشهار بطاقة حمراء ضد لاعب غزل المحلة يحيى زكريا بعد تدخل قوي مع أحمد عبد الرحيم إيشو، بعد الرجوع لتقنية الفار، ليكمل الغزل المباراة بعشرة لاعبين، كما قام الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لأحمد عيد المدير الفني لغزل المحلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.