الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة ترحب بالنقد البناء، مدبولي يحدد 10 رسائل لرؤساء الهيئات الإعلامية الجدد

اجتماع رئيس الوزراء
اجتماع رئيس الوزراء مع رؤساء الهيئات الإعلامية
ads

في أول لقاء له مع رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد عقب أدائهم اليمين القانونية، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية الإعلام كأداة رئيسية لرفع وعي المواطنين ومواجهة التحديات الداخلية والخارجية التي تمر بها الدولة المصرية. 

وخلال الاجتماع الذي عُقد بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، شدد مدبولي على الدور المحوري للإعلام في نقل الحقائق وتعزيز التماسك الوطني، موجهًا عشر رسائل رئيسية لرؤساء الهيئات الإعلامية لضمان تطوير الأداء الإعلامي والحفاظ على مكانة مصر في المنطقة.

الرسائل الرئيسية التي وجهها رئيس الوزراء لـ رؤساء الهيئات الإعلامية والصحفية الجدد

 

1. دعم حكومي كامل: تأكيد الدعم الكامل من الحكومة للهيئات الإعلامية والصحفية لمساعدتها على أداء دورها ورسالتها.


2. أهمية الإعلام في رفع الوعي: الإعلام هو الوسيلة الأهم لتوضيح الحقائق وتعزيز إدراك المواطنين بالتحديات التي تواجه الدولة.


3. النقد البنّاء: الحكومة ترحب بالنقد الموضوعي الذي يهدف إلى تصحيح الأخطاء وتقديم حلول فعالة للمشكلات.


4. التنسيق بين الهيئات: ضرورة وضع استراتيجية إعلامية متكاملة بالتعاون بين الهيئات المختلفة لتحقيق أهداف الدولة.


5. مواكبة التطورات: الحاجة إلى تحديث التقنيات الإعلامية لمواكبة التطور العالمي.


6. قوة مصر الناعمة: تطوير الأداء الإعلامي للحفاظ على مكانة الإعلام المصري كقوة ناعمة مؤثرة في المنطقة.


7. الاهتمام بالمواهب والكفاءات: الاعتماد على الكفاءات المتميزة التي تتمتع بالمصداقية والقدرة على الطرح البنّاء.


8. دعم الشباب: تجديد شباب المؤسسات الصحفية من خلال الاستعانة بالصحفيين الشباب المؤهلين والمدربين.


9. مصداقية الحقائق: تقديم المعلومات الدقيقة لتعزيز ثقة المواطنين ومحاربة الشائعات.


10. تعزيز التواصل الحكومي مع الإعلام: إشادة بتجربة رئيس الوزراء في التواصل الأسبوعي مع الإعلاميين، ودعوة الوزراء لتكرار التجربة.

الاجتماع شهد أيضًا مناقشات موسعة حول تطوير المؤسسات الإعلامية والصحفية ومواجهة التحديات الحالية، مع الاتفاق على أهمية استثمار الإعلام كأداة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المؤسسات الصحفية رؤساء الهيئات الإعلامية مجلس الوزراء محاربة الشائعات مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مدبولي يؤكد دعم الحكومة الكامل لرؤساء الهيئات الإعلامية في أداء مهامهم ورسالتهم

وزير خارجية الكويت لـ مدبولي: دعم الاستثمارات الكويتية في مصر أحد أولوياتنا

مصر تسعى لجذب استثمارات جديدة في الطاقة والبنية التحتية من شركة "انكا" العالمية

رئيس الوزراء يلتقي رؤساء الهيئات الإعلامية الجدد

رئيس الوزراء: توفير احتياجات الدولة من القمح بأقل الأسعار

60 عامًا من التعاون، رئيس الوزراء يبحث مع "بريتش بتروليم" فرص استثمار جديدة حتى 2027

"مدبولي" يتابع أداء جهاز تنمية المشروعات، 5.3 مليار جنيه قروض لـ76 ألف مشروع

رئيس الوزراء: 1402 استغاثة طبية تم التعامل معها خلال نوفمبر

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

قبل استكمال المحاكمة اليوم، مفاجآت فجرها المتهم الثاني في قضية سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

منوعات

المزيد

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس القارات إنتركونتيننتال في قطر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية