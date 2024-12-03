لقاء حواري أخير للجنة اقتصاديات الصحافة تمهيدًا لانطلاق المؤتمر العام للصحفيين.. اليوم

تنظم لجنة اقتصاديات الصحافة، مساء اليوم الثلاثاء، لقاءً حواريًّا نهائيًّا تمهيدًا للمؤتمر العام السادس للصحفيين المقرر تنظيمه أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري، بمشاركة الزملاء: نقيب الصحفيين خالد البلشي، والدكتور وحيد عبد المجيد أمين عام المؤتمر، ومقرري اللجان الثلاث.



لجنة اقتصاديات الصحافة

ودعت اللجنة جميع الزملاء للمشاركة في اللقاء لمناقشة كل الأفكار، والتوصيات المقترحة لعرضها على المؤتمر، وتضمينها المستخرجات المرتقبة من فعاليات المؤتمر السادس.

كما تدعو اللجنة الزملاء الذين ساهموا في تقديم أوراق عمل ومقترحات على مدى جلسات واجتماعات اللجنة، الاستعداد لتقديم عرض لرؤاهم خلال لقاء الثلاثاء، وتقديم مقترحاتهم مختصرة ومكتوبة في نقاط خلال الندوة، لتضمينها توصيات المؤتمر.



قضايا صناعة الصحافة

ويناقش اللقاء قضايا صناعة الصحافة الاقتصادية، وما يتعلق بالأجور وآفاق تحسينها، وتعظيم موارد المؤسسات الصحفية، والصحف القومية والحزبية والخاصة، وأسس التطوير، وكيفية استفادة الصحف من عوائد بيع المحتوى عبر مختلف الوسائط، وطرق زيادة موارد النقابة بما يعود على أعضائها، وغيرها من القضايا ذات الصلة.

لجنة التشريعات وحرية الصحافة

ومن المقرر أن تنظم لجنة التشريعات وحرية الصحافة لقاءً مماثلًا في وقت لاحق من الأسبوع المقبل، تناقش فيه ما يتعلق بمحاورها الرئيسية.

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