شاب يتخلص من حياته بإلقاء نفسه من أعلى كوبري في نهر النيل بالمنيا

تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها المكثفة للبحث عن شاب ألقى بنفسه في نهر النيل بمدينة المنيا، في ظروف غامضة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

شاب يلقي بنفسه في نهر النيل بالمنيا في ظروف غامضة

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بأن شابًا أقدم على الانتحار بإلقاء نفسه من أعلى كوبري في نهر النيل بالمدينة.

الإنقاذ النهري في المنيا

على الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري في المنيا وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، حيث تبين أن الشاب قد ألقى بنفسه في النهر في ظروف غير واضحة.

شاب يلقي بنفسه في نهر النيل بالمنيا

في الوقت الحالي، تواصل قوات الإنقاذ جهودها للعثور على الشاب، وجاري تحرير محضر بالواقعة لإحالة الأمر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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