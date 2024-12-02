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اقتصاد

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

اسعار الذهب، فيتو
اسعار الذهب، فيتو

أسعار الذهب اليوم، كشف عمرو المغربي عضو شعبة الذهب بالغرفة التجارية، عن توقعاته لأسعار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

سبب انخفاضات أسعار الذهب

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “ألحدث اليوم” إلى أن البورصة العالمية شهدت انخفاضات في أسعار الذهب بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية في ضوء ارتفاع سعر الدولار عالميا.

توقعات أسعار الذهب 

وأكد أنه في ظل التوترات الجيو سياسية إقليميا ودوليا من المتوقع أن تشهد البورصة العالمية ارتفاعات في أسعار الذهب الفترة المقبلة.

نصيحة بشأن الذهب

وبسؤاله نشتري أم  نبيع الذهب؟ نصح عضو شعبة الذهب، بأنه في حالة كان هناك فائض من المال يتم توجيهه لشراء الذهب الذي يعد استثمارا على المدي الطويل.

سعر الجنيه الذهب في الصاغة اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 (تحديث لحظي)

1590 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الإثنين 2 ديسمبر 2024

وتابع: نتجه لتوفير المشغولات الذهبية الخفيفة، في ظل ارتفاع الأسعار حتى تكون مناسبة لكافة المستويات والطبقات.

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