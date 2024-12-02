الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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موعد انطلاق الاختبارات التحريرية والشفهية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم 
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أعلنت وزارة الأوقاف بدء الاختبارات التحريرية والشفهية النهائية للمسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، وذلك في خلال الفترة من ٧ إلى ١٠ من ديسمبر ٢٠٢٤م.

 الاختبارات التحضيرية لفهم معاني القرآن الكريم وتفسيره ووجوه إعرابه

وتقرر أن تُجرى الاختبارات التحضيرية لفهم معاني القرآن الكريم وتفسيره ووجوه إعرابه، إضافة إلى المتشابهات، يوم الأربعاء الموافق ٤ من ديسمبر ٢٠٢٤م، بمسجد النور بالعباسية، بدءًا من الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

كما أوضحت وضح وزارة  الأوقاف تفاصيل الاختبارات التحضيرية لفروع (الأسرة القرآنية، والناشئة، وذوي الهمم)، إذ يتضمن فرع الأسرة القرآنية اختبارات في المتشابهات، وفهم معاني القرآن الكريم، ووجوه إعرابه، بإجمالي درجات موزعة على الاختبار التحريري (١٦ درجة) والاختبار الشفهي (٨ درجات)، إضافة إلى (٧٦ درجة) للاختبار الشفهي في خلال أيام انعقاد المسابقة بدار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية.

 اختبارات فرع الناشئة الحفظ المتقن للقرآن الكريم

وتشمل اختبارات فرع الناشئة الحفظ المتقن للقرآن الكريم، مع التركيز على تفسير الجزأين التاسع والعشرين والثلاثين من كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، مع توزيع الدرجات كالآتي: الاختبار التحريري (١٣ درجة)، والاختبار الشفهي (٧ درجات)، إلى جانب (٨٠ درجة) مخصصة لاختبارات دار القرآن الكريم في خلال أيام المسابقة.

وتخصص الوزارة اختبارات خاصة لفئة ذوي الهمم، تتضمن الحفظ والتفسير، مع تفسير الجزء الثلاثين من القرآن الكريم من خلال كتاب "البيان على المنتخب في تفسير القرآن الكريم"، مع توزيع الدرجات كالآتي: ١٠ درجات لاختبار الحفظ، و١٠ درجات لاختبار التفسير، إضافة إلى (٨٠ درجة) مخصصة لاختبارات دار القرآن الكريم.

وأكدت الوزارة حرصها على توفير بيئة تنافسية عادلة منصفة لجميع المشاركين، مشيرةً إلى أن المسابقة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تعميق الفهم الصحيح للقرآن الكريم، وتشجيع الأجيال الناشئة على التمسك بتعاليمه؛ راجية للمشاركين التوفيق والنجاح.

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