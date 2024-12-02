الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو)

طبيبة كفر الدوار
طبيبة كفر الدوار وسام شعيب، فيتو

طبيبة كفر الدوار، كشفت الدكتور وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، حقيقة ما تردد بشأن أنها ممارس عام وليست أخصائية نساء وتوليد كما تزعم.

زمالة في تخصص النساء والتوليد

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية":"أنا طبيبة زمالة في تخصص النساء والتوليد، ولم أعمل كأخصائي مثلما يتردد".

ولفتت وسام شعيب إلى أن عملها في النساء والتوليد يكون تحت إشراف أخصائي أو استشاري في نفس التخصص الطبي.

اعتذار طبيبة كفر الدوار 

واختتمت:"سأكرر اعتذاري لكل الناس عما جاء في الفيديو من ألفاظ لا تليق أو خارجة، ولو كنت أعلم بأن الفيديو سينتشر بهذا الشكل لما قمت بنشره أو تسجيله".

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

إحالة طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية

وكانت محكمة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد نجا، قد قررت إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا بكفالة قيمتها ١٠ آلاف جنيه.

وقد سبق تجديد حبسها  15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها ثلاثة اتهامات، وتم التحقيق معها بالنيابة العامة بمركز كفر الدوار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طبيبة كفر الدوار الدكتورة وسام شعيب فيديو طبيبة كفر الدوار مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة محافظة البحيرة

مواد متعلقة

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

إحالة طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام للمحاكمة التأديبية

إخلاء سبيل طبيبة كفر الدوار بكفالة 10 آلاف جنيه

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

تكريم مميز لرواد الطب عادل زكريا وميري شهيد في ملتقى التميز والإبداع العربي 2024

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية