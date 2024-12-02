طبيبة كفر الدوار تكشف حقيقة تخصصها كأخصائي نساء وتوليد (فيديو)

طبيبة كفر الدوار، كشفت الدكتور وسام شعيب طبيبة كفر الدوار، حقيقة ما تردد بشأن أنها ممارس عام وليست أخصائية نساء وتوليد كما تزعم.

زمالة في تخصص النساء والتوليد

وأوضحت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية":"أنا طبيبة زمالة في تخصص النساء والتوليد، ولم أعمل كأخصائي مثلما يتردد".

ولفتت وسام شعيب إلى أن عملها في النساء والتوليد يكون تحت إشراف أخصائي أو استشاري في نفس التخصص الطبي.

اعتذار طبيبة كفر الدوار

واختتمت:"سأكرر اعتذاري لكل الناس عما جاء في الفيديو من ألفاظ لا تليق أو خارجة، ولو كنت أعلم بأن الفيديو سينتشر بهذا الشكل لما قمت بنشره أو تسجيله".

وكانت محكمة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة برئاسة المستشار محمد نجا، قد قررت إخلاء سبيل الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والولادة، صاحبة الفيديو المثير للجدل على السوشيال ميديا بكفالة قيمتها ١٠ آلاف جنيه.

وقد سبق تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن وجهت لها ثلاثة اتهامات، وتم التحقيق معها بالنيابة العامة بمركز كفر الدوار.

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