الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
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حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة 8 راكب مع ميكروباص  بمدينة المنيا الجديدة، تم نقل المصابين إلى المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن  تصادم سيارة 8 راكب مع ميكروباص، أمام جامعة لوتس، بمدينة المنيا الجديدة.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص وهم محمود محمد سعيد، 27 سنة، عامل، عبدالرحمن محمد سيد، 12 سنة، طالب، أروى هشام على، 19 سنة، طالبة، شهاب محمد سيد، 10 سنوات، طالب،وفاء عبدالرحمن، 50 سنة، مدرسة.

مستشفى صدر المنيا


تم نقل المصابين إلى مستشفى صدر المنيا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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