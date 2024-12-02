جماهير الزمالك تدعم فرسان النادي الأبيض أمام فندق الإقامة بالغربية (فيديو)

تجمعت حشود غفيرة من جماهير نادي الزمالك أمام فندق الإقامة في محافظة الغربية، في مشهد حماسي يعكس الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق من قبل جماهيره الوفية.

وحرصت الجماهير على رفع لافتات وشعارات مؤازرة للفريق، مرددة هتافات تحفز اللاعبين على تحقيق الفوز في المباراة المقبلة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتميز التجمع بحضور عدد كبير من مشجعي النادي الذين عبروا عن دعمهم اللامحدود للاعبي الزمالك، حيث أشادوا بالإصرار والعزيمة التي يظهرها الفريق في المباريات الأخيرة.

كما كانت الأجواء مليئة بالحماس والروح الرياضية، حيث توافد المشجعون من مختلف أنحاء محافظة الغربية لمساندة الفريق قبل مواجهته المرتقبة ضد غزل المحلة.

ورغم صعوبة المباراة المنتظرة، أكد العديد من مشجعي الزمالك أن فريقهم جاهز للتحدي، وأنهم يثقون في قدرة اللاعبين والجهاز الفني على تحقيق الانتصار.

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