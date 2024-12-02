الثلاثاء 03 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

خالد عجاج يفاجئ ابنه على الهواء: قولتله طلعني معاك يا أحمد وإديني 200 جنيه

خالد عجاج؛ فيتو
خالد عجاج؛ فيتو

فاجأ المطرب خالد عجاج جمهوره وابنه المطرب الشاب أحمد عجاج بمداخلة هاتفية مؤثرة خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، حيث أشاد بموهبته وبجهوده المستمرة لتأسيس مسيرته الفنية بعيدًا عن اسم "خالد عجاج"، وأبدى سعادته البالغة بما يحققه نجله من نجاح، مازحًا: "قولت له طلعني معاك يا أحمد واديني 200 جنيه وأكيد لازم ادعمه كأي أب".

وأشار المطرب خالد عجاج خلال مداخلته الهاتفية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وهبة الأباصيري، إلى أن نجله يعمل بجد منذ سنوات طويلة ليجد لنفسه مكانا خاصا في الوسط الفني، وأنه يدرك تماما أن كونه ابن فنان مشهور لن يكفي وحده لكسب حب الجمهور، ويعلم أن عليه تقديم أعمال تنال إعجابهم، وهو ما نجح فيه بفضل اجتهاده وإصراره، مؤكدًا بأنه ينتظر انتهاء أحمد من انشغالاته ليتمكن هو من التركيز على مشروعاته الفنية، ملمحًا إلى احتمالية وجود دويتو يجمعهما مستقبلًا.

دور خالد عجاج في دعم مسيرة ابنه

وأضاف المطرب خالد عجاج أن دوره كأب كان محدودا في دعم مسيرة "إبنه" الفنية، مشيرًا إلى أن "ابنه وابنته" قد أظهرا موهبة مبكرة في حفلات المدرسة والجامعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

خالد عجاج المطرب خالد عجاج نجل خالد عجاج الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

«عيب عليك أنا مش فيك»، خالد عجاج يغني شعبي لأول مرة (فيديو)

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يرد على منتقدي تبرع عائلته بـ 1.5 مليار جنيه للجامعة الأمريكية

بسبب محددات العدالة الاجتماعية، وقف 250 ألف بطاقة تموينية جديدة

والد نيرة أشرف: مسلسل ساعته وتاريخه يتناول قضية ابنتي وعايز حقي(فيديو)

ارتفاع أسعار السمن البلدي والزبدة البقري في الأسواق

نشتري الذهب ولا نبيع؟ عضو الشعبة يجيب

وقف بطاقات تموينية جديدة بسبب ممارسات الكهرباء، أول ديسمبر

طبيبة كفر الدوار: راضية بقضاء الله لو ابني الرضيع اتشرد تاني (فيديو)

بسمة وهبة تكشف عن مفاجأة قانونية كبيرة في جلسة محاكمة عمر زهران غدا

منوعات

المزيد

عالم جيوفيزياء: القطب المغناطيسي الشمالي سيصل لسواحل روسيا بعد 100 عام في هذه الحالة

ضبط كمية ضخمة من الكوكايين في أستراليا واعتقال 13 شخصا

ناسا تكشف عن طريقة مبتكرة لإنقاص الوزن

زرع كلية خنزير معدل وراثيا في جسم قرد مكاك في الصين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الاثنين

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأثنين 2 ديسمبر 2024

تعرف على سعر الأرز اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

آثار الحكيم تسجل شهادتها في واقعة اتهام عمر زهران بسرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 3 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

سبب نزول سورة الشرح وأسماؤها والأحاديث الواردة فيها

المزيد
الجريدة الرسمية