خالد عجاج يفاجئ ابنه على الهواء: قولتله طلعني معاك يا أحمد وإديني 200 جنيه

فاجأ المطرب خالد عجاج جمهوره وابنه المطرب الشاب أحمد عجاج بمداخلة هاتفية مؤثرة خلال استضافته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، حيث أشاد بموهبته وبجهوده المستمرة لتأسيس مسيرته الفنية بعيدًا عن اسم "خالد عجاج"، وأبدى سعادته البالغة بما يحققه نجله من نجاح، مازحًا: "قولت له طلعني معاك يا أحمد واديني 200 جنيه وأكيد لازم ادعمه كأي أب".

وأشار المطرب خالد عجاج خلال مداخلته الهاتفية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان منى عبدالغني وهبة الأباصيري، إلى أن نجله يعمل بجد منذ سنوات طويلة ليجد لنفسه مكانا خاصا في الوسط الفني، وأنه يدرك تماما أن كونه ابن فنان مشهور لن يكفي وحده لكسب حب الجمهور، ويعلم أن عليه تقديم أعمال تنال إعجابهم، وهو ما نجح فيه بفضل اجتهاده وإصراره، مؤكدًا بأنه ينتظر انتهاء أحمد من انشغالاته ليتمكن هو من التركيز على مشروعاته الفنية، ملمحًا إلى احتمالية وجود دويتو يجمعهما مستقبلًا.

دور خالد عجاج في دعم مسيرة ابنه

وأضاف المطرب خالد عجاج أن دوره كأب كان محدودا في دعم مسيرة "إبنه" الفنية، مشيرًا إلى أن "ابنه وابنته" قد أظهرا موهبة مبكرة في حفلات المدرسة والجامعة.

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