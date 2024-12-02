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أخبار مصر

الفريق أول عبد المجيد صقر يلتقى وزير الدفاع الوطنى وشئون المحاربين القدامى بـ مالى

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول ساديو كامارا وزير الدفاع الوطنى وشئون المحاربين القدامى لجمهورية مالى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حاليًا حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية وإنعكاساتها على الأمن والإستقرار داخل القارة الأفريقية.

جهود مصر الداعمة لإرساء دعائم الأمن والإستقرار لشعوب القارة

 

وأكد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والمالية والتطلع لتطوير هذه العلاقات بما يلبى المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب وزير الدفاع الوطنى وشئون المحاربين القدامى لجمهورية مالى عن تقديره لجهود مصر الداعمة لإرساء دعائم الأمن والإستقرار لشعوب القارة , متطلعًا أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

 وفى ختام الزيارة وقع الجانبان مذكرة تفاهم فى مجال التعاون العسكرى بين كلا الجانبين.

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